外賣員接單驚見目的地是墳場　訂餐客人致電：你幫我送下來，謝

外賣員四處送餐，不時遇到難忘經歷。台灣有兼職外賣員在facebook群組分享，指早前收到訂單要將一份外賣送到「夜總會」（墳場的台灣稱呼），他硬着頭皮出動，沒料找不到下單用戶，其後突然收到對方的來電……

台灣一名外賣員分享自己送外賣到墳場的「靈異」經驗。圖為示意圖。（資料圖片）

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該名外賣員在facebook群組「爆怨公社」上分享送外賣的「靈異」體驗，他指那天他如常在下班後送外賣幫補家計，耳機傳來接單響聲後，就到餐廳取餐。當他看到送餐地點時忍不住呆了一下，因為對方只以衛星定位傳送地點，沒有地址亦沒有備註，無奈下他亦只好按程式顯示的路線出發。

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外賣員指他開電單車前往時愈想愈覺得有古怪，「突然想到，不對啊，上面這邊我記得是沒有任何住家」。惟敬業樂業的他，還是懷着不安繼續送外賣，直至耳機傳來「你已經到達目的地，目的地在你的右邊」時，他驚覺自己竟身處墳場，立即嚇得他心驚膽跳！

外賣員立即打電話給訂餐客人，但兩次都沒有人接聽，於是改打電話給外賣公司客服，就在此時他突然收到客人電話，心慌慌的他告之客人已經到達目的地，但看到的是一個墳場，客人回覆「啊，拍謝啦，我在下面的社區啦，你幫我送下來，拍謝，拍謝！」

外賣員送餐到真正的地點之後，客人就不斷道歉，更因為不好意思而額外多付了100元台幣（約26港元）的貼士，而外賣員亦都教他如何使用備註，避免再有類似的情況發生。不過外賣員始終心有餘悸，直言明早「立馬去南瑤宮拜拜先」。

網民們都覺得事件十分好笑，留言笑指他只是「跑錯社區」、「一樣都是住，只是活人跟死人」、「還好不時在7月送」。

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