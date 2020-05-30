麥當勞重開貼心媽媽即外賣回家　自閉症子抱抱麥樂雞感動爆喊

新冠肺炎疫情（COVID-19，新型冠狀病毒）全球肆虐，新加坡4月更推出「阻斷措施」（Circuit breaker），暫停所有非必要的服務及經濟活動，麥當勞被迫停業。近日疫情放緩，新加坡逐步解封，一位媽媽早前為患有自閉症的9歲兒子準備驚喜，特意買了一個麥當勞大餐，沒想到兒子看見心愛的麥當勞大餐即感動得抱着媽媽大哭起來，吃麥樂雞時更不時啜泣，不少網民看到影片表示深深感受到他的喜悅。

麥當勞重開，一位新加坡媽媽最近為9歲的兒子準備驚喜，特意買了一個麥當勞大餐。（fb片段截圖）

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亞當吃麥樂雞時不時啜泣。（fb片段截圖）

新加坡早前爆發疫情，全線麥當勞餐廳在4月被迫停業，至本月11日才重開。患有自閉症的9歲男孩亞當（Adam Bin Mohammad Irwan）最愛吃麥樂雞和薯條，其媽媽Wati Rahim得知麥當勞重開後，特意買外賣回家，給亞當送上驚喜。

Wati拍片紀錄，當時亞當從房間走出來，看到客廳桌子放着久違的「大餐」，即刻激動地尖叫起來，之後更抱着媽媽大哭，並說：「你嚇倒我了」Wati即答道：「我不是想嚇你，這是給你的驚喜。」

亞當津津有味地吃着麥樂雞，他當時心情仍未平伏，邊吃邊哭說：「多謝媽媽」，又把麥樂雞貼在臉旁，猶如與舊朋友久別重逢一般，他再度痛哭起來，拿起薯條放入嘴裡。媽媽在旁安撫他，叫他禱告，感謝阿拉賜予他們的食物。

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亞當可愛而單純的反應感動一眾網民，Wati解釋亞當本來患輕度自閉症，所以反應會比一般人大，容易真情流露，興奮是四圍走、揮動雙臂；她透露兒子亦有感覺失調，「常人的味覺、觸覺、聽覺是100%，他可高達150%，他較常人感受更多」。影片在網上瘋傳，當地的麥當勞決定加碼向亞當多送2個大餐。

今次亞當沒有再大哭起來，更笑着說多謝，媽媽Wati指已與鄰居分享食物。有網民擔心亞當的肥胖問題，認為這些食物並不健康，「小孩已經很胖了，不應該再讓他吃垃圾食物以免患有肥胖症或糖尿病」。不過亦有網民力讚媽媽Wati的心思，認為她盡力讓孩子幸福。

（綜合）