一個order偶像到你家　前SKE48成員神谷由香轉行做UberEats外賣員

新冠肺炎疫情爆發，許多民眾會避免外出與人接觸，美食外送平台也因此大受歡迎，日本女子偶像團體SKE48的前成員神谷由香，也看準商機加入外送員行列，清秀外表的她，意外引發網友討論。

前女子偶像團體SKE48成員神谷由香，外表清新、身材姣好，經常透過Instagram分享生活的點點滴滴，吸引1.1萬粉絲追蹤。退團之後的她，夢想是成為一名專業的氣象主播，目前正一邊接案子當模特兒，一邊準備電視台考試。

神谷由香表示，自己為了增加運動量買了腳踏車，有天突然靈機一動，想說都要騎車不然就當一名外送員，還可以賺錢，因此開啟了她的外送員生涯。

前SKE48美少女成員神谷由香的外賣日常（點圖放大瀏覽）：

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只見在多張照片中，神谷由香幾乎都穿一身輕便上衣和牛仔吊帶褲，長相甜美的她戴著帽子，揹著UberEats的保溫袋騎上腳踏車，散發鄰家女孩的氣息。其中有一張神谷由香肩帶滑落，腰間露出白皙小蠻腰，讓不少網友大喊「好性感」。

不少粉絲得知神谷由香正在準備考試，紛紛獻上祝福，期待她有朝一日能實現夢想。

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