電單車轉燈加速　車尾女生倒頭樁360度翻轉倒地　網民睇到都覺痛

香港較少人揸電單車，所以坐車尾機會較少，不過在台灣就十分普遍。日前台灣一名女子坐友人的電單車後座，本來正在停紅燈，想不到一轉綠燈時，懷疑因為司機起步太快，坐後座的女子重心不穩，整個360度翻轉摔到地上，雙手還緊緊抓住電單車的尾座手把。跌倒一刻危險又爆笑，網民事後忍不住笑言：「連後座都要考駕照」。

懷疑因為司機起步太快，坐後座的女子重心不穩，整個360度翻轉摔到地上。（重機車友各區路況、天氣回報中心fb截圖）

事發在台中市西屯區，上月30日11時許一名廖姓女子駕駛電單車載着姓林女乘客，到近市立圖書館西屯分館，兩人正在等待紅綠燈，沒想到燈號轉綠後，廖女疑因為加速太快，結果令後座的林女重心失平衡，剛好其雙手又沒有抓穩，整個人360度往後翻轉倒地，幸好沒有被其他車輛碰撞。

有車cam拍到事發一刻，車主並把影片上載到facebook群組「重機車友各區路況、天氣回報中心」，片中可見林女頭向地下，雙腳V型翻轉倒地，之後雙膝跪在馬路上，被拖行了一小段路。

林女頭向地下，雙腳V型翻轉倒地，之後雙膝跪在馬路上，被拖行了一小段路。（重機車友各區路況、天氣回報中心fb截圖）

據了解，救護車到場的時候，林女還躺在地上，多處擦傷，背部疼痛，不敢亂動，醫護人員為其檢查之後，她可以自行站起來，走上救護車送醫檢查。

不少網民擔心女子的情況「臉毀了！」、「膝蓋好痛」、「看起來傷得不輕，頸椎」，不過亦有網民拿其跌倒姿勢開玩笑：「體操選手」、「苦行僧式坐法」、「這在練什麼武功？」

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