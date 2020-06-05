烈日當空騎電單車　暖男用迷你傘遮住呢樣嘢　網民：可以嫁了

夏天已悄悄來臨，日灑雨淋成為不少人又愛又恨的事，網民近日於facebook上載相片，稱發現一名電單車司機竟在車上開着一把小雨傘，細看之下他並不是遮着自己，而是車上最重要的東西，令網民高呼暖男，更笑言「可以嫁了」。

電單車司機竟開了一把迷你傘，替手機擋太陽。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該網民於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示日前發現坐車途中，發現車旁有電單車司機的座駕上竟開着一把迷你雨傘，當日天氣炎熱而且有大太陽，但樓主細看卻見雨傘並非遮着司機，而是為放在架上的電話遮蔭，非常有趣。

相中可見，雖然司機並無雨傘，但他的短袖衣服下亦內搭一件長袖衣或袖套，以保護手臂免曬傷。樓主續稱沒想到司機這麼貼心，「全世界最幸福的手機 可以嫁了」。

不少網民亦留言稱可愛，又大讚司機醒目，因手機長時間暴曬會造成熒幕反光及機身過熱的問題，但加了傘子可有助阻隔陽光、雨水，同時又可散熱，非常有用。網民上載圖片表示，看到不少送外賣的電單車司機亦使用這款迷你雨傘替手機「擋太陽」，「超級可愛」、「很多地方有賣，挺實用」、「我車子也有一個」。

（fb群組「爆廢公社」）