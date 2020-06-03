女友出差回來手袋藏「透明膠指套」　網民惡搞提醒台男：可能綠了

在女友袋子發現新奇小物，除了可以上網一搜探過究竟，最簡單當然是問本人。一名台男日前在facebook急問，女友剛出差回來，從她的手袋發現一個透明膠套，大小剛好放得進一隻手指，不知道用來做什麼的。不過許多網民則清楚知道是什麼，更有人擔心的問「我覺得你要怕的是，你不知道她外面有小孩」。

台男在出完差女友的手袋發現一個膠袋，發文問是什麼。（fb群組「爆廢公社」圖片）

台男在出完差女友的手袋發現一個膠袋，發文問是什麼。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台男在fb群組「爆廢公社」發文，交代女友出差回來，從她手袋中發現一個未見過的東西，問「這個可以幹嘛？」從他上載的照片可見那是一個圓柱體的透明膠套，前端有些凸出的粒粒，與牙刷相似，套子的大小剛好可以放入一隻手指。

不少壞心腸網民說出一些匪夷所思的話，說樓主的女友「懂玩」、「有這個你不知道，可能綠了」把膠套說得像性玩具一樣。不過許多人都解答，這其實是幫未有自理能力前的寶寶刷牙，也有幫寵物刷牙用的款式，有人更好奇為什麼樓主會不知道是什麼，反而在懷疑自己女友，「他可能有大膽的想法」。

+ 4 + 3 + 2

有人奇怪為什麼樓主女友要袋住一個嬰兒牙刷，提醒樓主「留意一下是否在外面已經生了孩子」，最好還是直接問女友，然而有網民提及一些人會用嬰兒牙刷來清潔舌苔。