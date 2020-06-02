台灣宣布通姦罪違憲　網紅律師10項感想：呢條罪對維繫家庭無幫助

文：台灣律師 呂秋遠 通姦罪被大法官以791號解釋宣告違憲，也就是刑法239條即日起失效，簡單的感想是這樣：

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1.18年前，曾經有人聲請釋憲，沒有特殊原因，隔了18年以後，大法官再次審理，是非常不容易的。

2.宣告違憲以後，現行審理的所有通姦案件都會結束，包括還在偵查中的案件也一樣。

3.通姦罪刑度很輕，原本就只會判刑3個月上下，易科罰金9萬元，幾乎沒有被關的可能。

4.通姦罪沒這麼好成立，要證明性器官接合才會成罪，而且還會導致抓姦的人犯很多其他的罪，真的意義不大。

5.通姦罪對於女性真的比較不公平，通常先生被原諒的比例高，告死第三者，但是放過先生的情況太多，反之則是通常告到底。

台灣女歌手陳綺貞去年被揭發與有婦之夫在街頭激吻，遭男友元配提告妨害家庭、傷害配偶權和通姦。（資料圖片）

6.通姦罪廢除，不代表外遇無責任：一旦外遇，不論程度嚴重與否，有沒有性器官接合，其實配偶都可以請求損害賠償，通姦罪廢除，不代表外遇是對的。

7.現行侵害配偶權的損害賠償標準較低，司法院應該檢討如何提高損害賠償精神慰撫金的標準，可以提供法官參考。

8.通姦罪的存在，對於維繫家庭根本沒幫助，想上床的人不會在意這種不會被關的刑度，但是告了以後，告到底，家庭應該就是走向離婚或冷暴力，放過對方，就是期待下一次的抓姦而已。

9.國家公權力無法幫忙維繫家庭、婚姻與愛情。當對方外遇，拿到高額賠償比較實際，繳罰金給國家真的沒意義。

10.這件事不要又牽拖到執政黨傷風敗俗、鼓勵外遇，這是大法官做出的憲法解釋，通姦罪這種事，不是國家安全議題，要相信司法獨立，不是政黨可以左右的！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）