到台灣蘭嶼秘境玩叫阿妹影「網紅照」　女生睇相嚇親：想報警

「拍雜誌（照）不是人人可以駕馭！」台灣一名女網民日前在facebook分享爆笑旅行趣事，指到有「夢幻秘境」之稱的蘭嶼遊山玩水時，請妹妹幫忙一張打卡照，還給她參考雜誌上的網紅照，誰知影完一看立即懷疑人生了。

蘭嶼東清秘境吸引很多遊客前來打卡。（fb「爆怨公社」圖片）

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該女網民在facebook群組「爆怨公社」發文，指每次拜託妹妹拍照時，都忍不住抱怨「怎麼把我拍成這樣？」，今次到蘭嶼的「東清秘境」遊玩時亦遇上同樣情況，只見雜誌照的模特兒拋開煩惱事，輕鬆自在地浮遊在藍綠色清徹透底的海洋上，但當樓主自己成為相中主角時，卻像正遇溺的樣子，而且拍得太近鏡，只看到其眉頭緊皺的神情，加上身穿救生衣，猶如求生訓練一樣。

樓主當然像往常一樣感到不滿，但妹妹一句道出真相，「你有沒有想過是你自己的問題」，令她不禁自我反省：「一樣的姿勢，我擺到懷疑人生？」又笑言拍雜誌上的照片不是人人可以駕馭的。

照片笑爆網民，有口德的人表示「感覺是距離問題」、「還好還好，是正面不是背面」，但有網民則笑言真的想幫忙報警，「看了真的會人想快點跳下去救起來」。

同場加映：【理想與現實打卡照】

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