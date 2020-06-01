越南靚女網紅造型百變　濃眉大眼超可愛　穿着配搭次次新鮮

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越南女性是不少人心目中的理想型，皮膚白滑、五官精緻之餘，身材亦嬌小玲瓏。越南網紅「Nruburn」除了完全符合大眾對越南女性的想像外，十分懂得穿着配搭，甚至會有不少誘惑度爆錶的性感打扮，福利照令人目不暇給！

Nruburn IG最大的特點，就是每一張相的打扮風格都可以有很大分別，造型百變，但她全都輕鬆Carry。（IG「nruburn」圖片）

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Nruburn的IG多達29.3萬名粉絲，人氣高企。其IG最大特點是每一張相的打扮風格都有很大分別，造型百變，但她全都可以輕鬆Carry，一時穿上高貴套裝長裙，一時穿上青春Tube Top，一時換上陽光比堅尼，一時又可以穿上吊帶小背心。

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不過更重要的是Nruburn的樣子極具越南女性味道，大眼睛加上瓜子臉令人覺得賞心悅目，一對纖細長腿加上小蠻腰，身材如此健美相信不少男士都會大叫受不了吧！

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越南女係DJ之餘仲係網紅IG大派福利　秀髮掩胸中空上陣影寫真！（IG「jennyyen249」圖片）

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被喻「360度無死角美女」擁無敵身材　韓模Bora Kim係零缺點？（IG「wanna._b」圖片／香港01製圖）

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