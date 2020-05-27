從形同造假到周揚青「基本素養論」　重溫過去13年網紅P圖進化史

大家的審美經過了這些年的演變，工具越來越多，手法也越來越好。在手機社交的時代，我們不可避免地會活在被濾鏡和美顏包圍的世界裏。

最近，話題度極高的網紅周揚青發出一條微博：「P照片（P圖）是一個網紅的基本素養，也是對看照片觀眾的一種尊重」。這條微博獲得了70 多萬點讚，下面有許多高讚評論：「沒有P 過的照片，根本就不是我本人。」「我女朋友可以P照片一個小時，然而我根本看不出P 了哪裏。」

周揚青微博（weibo@zhouyangqing912）

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在十多年前，「P圖」還是網上沖浪時的新鮮名詞。許多人是在追問「這樣的照片怎麼做」的時候，才知道了有Photoshop這個軟件，實際操作的時候，還會跟着論壇上大神們的步驟一點點學習。但現在，修圖成了日常生活中再正常不過的事情，即使你技術不佳，手機裏的App也能「傻瓜式」幫你操作。

網紅們修照片是因為職業需要，但對於普通人來說，沒必要修得那麼誇張和「過」，有一點雀斑，有一點豐滿，都是每個人不同的特點。從「光影魔術手」帶來的魔性審美，再到如今的手機App輕鬆自然修圖，這些年裏，網紅們的修圖審美也在進化。

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「非主流」、阿寶色

在沒有美顏相機，Photoshop也尚未普及的2007年，「光影魔術手」還是大多數人處理圖片時會用到的軟件。也就是在這個時期，各種非主流風格的頭像在網上火起來，很多年輕小姑娘都想把自己的照片P成這個樣子：粉色腮紅，超誇張眼線和假睫毛，45度自拍的臉一定要白，圖片的下半部一定要加上英文名（或者並不知道說了什麼的英文單詞）。

在當時實現這些後期操作要用到Photoshop，許多論壇裏都有大神發出堪稱手把手教學的非主流照片PS教程。除了美化有人的照片，非主流風格的人物風景照和帆布鞋、摩天輪照人氣也很高。這類照片一般會直接套用光影魔術手裏面的濾鏡，加一點青春疼痛文學的文字，具有濃厚的時代特點。

酷女孩愛非主流，小清新愛阿寶色。用阿寶色調整過的照片，整體背景偏藍綠，人的皮膚雪白無瑕，嘴唇的粉嫩感尤為突出，被當時很多攝影師拿來調「糖水片」的色調。對了，當時誰要是拿一部SHARP 903拍照手機，那簡直比現在拿着最新款的iPhone 更讓人羨慕。

用阿寶色調整過的照片。（圖片來自阿沁）

日系雜誌風

嗆口小辣椒姐妹2008年左右在網絡上火起來。大家不僅瘋狂搜索她們倆的同款，還模仿她們的修圖風格。站在陽光明媚的室外草地，逆光給頭髮鍍上一層光澤，背景適當虛化，整個畫面偏暖黃色調。

錐子臉，高山根的風潮從那時候就開始了，而晶亮的大眼睛和濃密的長睫毛，幾乎是所有同期網紅修圖的標配。照着這個套路修，人人都是甜美可人的日系女孩兒，最後別忘了給自己的圖片加個可愛的水印。

那時候流行起的一批同樣風格的博主，都是用單反相機拍照——電腦修圖——上傳到各個平台這個節奏。雖然已經可以通過微博直接發照片，但誰會拒絕精修過的自己呢？

「換頭式」精修

幾乎是和嗆口小辣椒同時出現的修圖風格，是影樓感的「復古大片」。曾經張辛苑就是以一組《馬爾代夫假期》的精修照走紅，之後又發布了一組復古風格的照片，吸引了眾多粉絲。張辛苑的照片是自然、純淨的精修風格，能看得出後期花了很大功夫（點圖放大瀏覽）：

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當年在人人網上靠着逆天長腿紅起來的孔燕松和孔瑤竹兩姐妹，則把對皮膚質感和身體線條的修飾作為每張照片的重點。姐妹倆的有些照片中，頭身比例甚至達到了驚人的1:10（多數普通人的比例是1:7/7.5）。這類精修風格的走紅，也帶火了「拍寫真」這件事，回憶一下當年的人人網相冊，總有一位女同學專門有個相冊放自己的寫真照片。

自拍時代

在手機還不具備強大美顏功能的時代，casio推出的卡片式相機「自拍神器」受到年輕女孩們熱捧，是當年的網紅單品。將相機舉起45 度，調節膚色選項至+6，按下側面的自拍鍵，一張人像美照就拍好了。

不過，想要馬上上傳到社交網絡，還要在你的智能手機上下載一個App 用於傳輸。這樣一台有膚色調節（磨皮程度）、藝術效果（各種濾鏡）、定時自拍功能的卡片相機，價格最貴時一度達到6千以上。

「自拍神器」雖然已經基本退出了歷史舞台，但它當年引領的白嫩，清新派修圖風格，奠定了之後許多手機濾鏡的基礎。

全民修圖

這個時期開始，修圖不再是網紅們的專屬技能，每個人都在摸索適合自己的風格。智能手機修圖簡直太方便了。外灘君還記得第一次在iPhone 4裏面下載了美圖秀秀，試用過後的驚訝——圖片不僅能一秒換濾鏡，實現磨皮效果，還能直接用手把臉推小！

很快，美圖秀秀又推出了「拉長腿」的功能，於是在朋友圈裏觀察誰把腿拉得比例失調，成了小姐妹們茶餘飯後的談資。那時候的濾鏡雖然已經名目繁多，但大家對於大眼小臉以及白皙皮膚的追求，一直都沒變。

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之後又出現的FaceU，B612 等App，更是引領了一把「人頭上有貓耳朵和貓鬍子」的修照片風潮，這種效果在拍照時就能自動生成，順便讓人臉變小。2015年左右，VSCO和Snapseed兩款國外的修圖App通過留學生們的手機開始在國內流行。很多之前在Photoshop 上才能實現的調節功能，在小小的手機裏也能實現，有些早期攝影博主就是靠VSCO和Snapseed的修圖教程打響了名氣。

視頻也能修

現在，手機裏有七八個修圖App不是新鮮事，這些App不光能讓你實現「拍照好看」，拍完照以後還能馬上就修。即使是同一個濾鏡，也能通過調節對比度、飽和度等手機裏自帶的簡單工具調出好照片。大家對於修圖的審美，也在這些年的「磨煉」中不斷提高。

千人一面的網紅臉不再受追捧，如何保持個人特點又合理地調節比例，有大把博主專門「開課」講這件事情。白嫩皮膚，有神大眼只是基礎，要想不拉腿又顯得比例更好，秘訣就是把頭適當推小。

不光是照片，現在的視頻也有了瘦臉甚至瘦身的功能。看吃播的時候，經常能看到主播的碗和筷子都出現了時空扭曲；或是跳舞的小姑娘打開「長腿瘦身」功能，一米五也變成一米八。「網絡世界是虛幻的」這句話，形容那些年的修圖演變史簡直太合適。

如今普通人拍完照後對於身材、皮膚進行合理的修飾，再加個氛圍感十足的濾鏡，似乎也已成了發照片時的社交潛規則。只要不是改頭換面，腿變兩米八，地板門框歪斜的「大修」，修圖修得自然又毫無痕跡，堪稱一門新時代手藝。但真實感，依然是這個時代的照片和視頻中最珍貴的部分。

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