【美國示威】阻止趁火打劫　77歲退休警長慘遭射殺　特朗普致哀

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，密蘇里州（Missouri）聖路易斯市（St. Louis City）77歲退休警長多恩（David Dorn）周二（6月2日）凌晨阻止一宗珠寶店劫案時慘遭射殺，屍體倒在血泊中；總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上致哀，批評兇徒行為卑劣。

當日凌晨約2時，多恩被發現倒臥在一間珠寶店外奄奄一息，暫未有人被捕，警方懸賞一萬美元（約7.75萬港元）呼籲巿民提供線索；有網上片段拍到，案發後多恩躺在一片血泊中，右手仍拿着槍，左手拿着電話。聖路易斯市當晚有多間商店遭到搶掠，一間便利店更被放火燒毀，共4名警員中槍受傷，幸均沒有生命危險。

多恩的妻子稱，丈夫在聖路易斯市警局任職38年，2007年退休，與涉事珠寶店的老闆是好友，每當店內警報響起，他總會趕來查看。家屬指多恩是無辜的，是「毫無意義」地慘遭射殺，批評示威者忘記了抗議的真正目的。

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與多恩相識逾30年的聖路易斯郡前警長費奇（Tim Fitch）表示，多恩曾為有意投身警隊的年輕人舉辦體驗計劃，「他非常關心青少年，特別是貧困的年輕人，他樹立一個榜樣，渴望見到他們成功。」

特朗普周三（6月3日）透過Twitter對多恩的死表示哀悼，「我們要向多恩的家屬致上最高敬意，他絕對是一位出色的警長，然而昨晚竟被卑劣的匪徒射殺。我們也要向每位警員致敬，謝謝各位！」

Our highest respect to the family of David Dorn, a Great Police Captain from St. Louis, who was viciously shot and killed by despicable looters last night. We honor our police officers, perhaps more than ever before. Thank you! pic.twitter.com/0ouUpoJEQ4 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2020

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死導致美國多處發生示威或騷亂：

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