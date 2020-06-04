【美國示威】國防部長：反對派兵平亂

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡事件引致的全國大規模騷亂仍未結束，總統特朗普（Donald Trump）曾揚言派遣軍隊控制形勢，但國防部長埃斯珀（Mark Esper）6月3日表示，他不支持有關建議。

埃斯珀3日在國防部舉行記者會，稱以軍隊作執法用途應該是最後手段，而且只可以在最迫切和危急的情況下才出此下策，他不認為現時正處於這個情況，因此不支持政府以《暴亂法案》（Insurrection Act）平定形勢。

《暴亂法案》在1807年通過，容許總統派出軍隊平亂。而對上一次使用該法案要追溯至1992年的洛杉磯暴動。特朗普日前揚言，假如各州長或市長拒絕採取適當行動捍衛民眾生命及財產，就會使用該法例以武力介入，不過軍方和國會都對特朗普的言論感到憂慮，有共和黨高層警告，一旦出兵，軍方很大機會被當成政治棋子。

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埃斯珀又為自己早前以「戰場」形容街頭暴力的情況辯護，指那是經常使用的軍事用語，但並沒有針對民眾的意思，稱回想過後，自己寧願改用其他字眼。

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