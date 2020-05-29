武漢女子網購雞蛋發現從武漢發貨　怒斥客服：你想毒死我

新型冠狀病毒肺炎疫情年初肆虐中國，在重災區武漢，更一度封城兩個半月，累計超過5萬宗確診。雖然武漢市民生活已逐漸回復正常，但據報道，不少武漢人至今仍受各種精神健康問題困擾。 近日，就有一名家住武漢的女子網購雞蛋，發現發貨地是武漢時大為緊張，怒斥客服「你想毒死我」，並說「武漢」兩字應該大標題說明清楚。

武漢今年一度封城兩個半月。（中新社）

一名家住武漢的女子近日在網上購買一箱雞蛋，到貨後發現發貨地為武漢，她大為緊張並拒收，之後更聯絡客服，斥責對方「草菅人命」，更說「做鬼也不會放過你們。」

客服則對女子說，發貨地在網上購買頁面有列明，唯該女子表示，「武漢」兩個字要大標題說明清楚，不然「就是昧良心，你們那的東西有毒，這是想害死我們。」她又說，投胎在武漢沒辦法，可以在武漢之外租倉庫，以倉庫為發貨地址，避免顧客心裡不舒服。

該女子表示，「武漢」兩個字要大標題說明清楚，不然「就是昧良心」。（網上圖片）

客服人員最終為女子作全額退款。她接受傳媒訪問時表示，掛斷電話後感覺很難受，更因為委屈而流下眼淚。企業負責人則指，希望對方不要惡意中傷和抵毀他們。

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