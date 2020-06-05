日本壽司郎設單人「自閉位」　睇唔到迴轉壽司點算？店方一招解決

新型冠狀病毒病（COVID-19，又稱新冠肺炎）肆虐全球，不少餐廳制定不同措施抗疫。日本近日解除緊急狀態令後，民眾多了外出活動，有網民於Twitter上載相片，顯示壽司郎設有猶如身處自修室的單人座位，兩旁加裝了圍板，令客人「吃得放心」。惟有網民指有關單位視線狹窄，難以看到迴轉壽司，原來店方已同步推出解決招數！

相中可見，原來迴轉帶的座位被圍板隔開，變成一個自修室座位，非常爆笑。(Twitter圖片)

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有關照片由日本網民於Twitter上載，其後再被瘋傳，不少網民稱想起一蘭拉麵的「自閉位」，形容適合想獨自吃飯但又怕尷尬的人。

不過，吃迴轉壽司的最大樂趣，是滿心期待地看着各式壽司由遠至近來到自己眼前，但這個壽司郎這個單人位，客人的視線卻被兩邊圍板阻着，難以看到迴轉壽司。樓主即解釋，店方貼心地在迴轉帶上方加設直送帶，客人只要下單，食物會就會直接送到面前。

但與此同時圍板亦阻擋了客人的視線，無法望見迴轉帶上的壽司，樓主即解釋，店方貼心地在迴轉帶上方加設直送帶，只要下了單，食物會直接送到面前。(Twitter圖片)

不少網民留言大讚有趣，認為「這樣比較衛生」、「一人吃飯不怕尷尬」、「這個座位不會太逼狹嗎」、「很有帝皇的感覺」。

（Twitter）

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