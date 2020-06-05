Schutz德保學齡前兒童口罩開放登記抽籤　$49/50個　BFE達99%

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，想帶小朋友出街亦要做好準備！明尚Baby今日（5日）於facebook專頁宣布開售德國品牌Schutz德保學齡前兒童口罩，每盒50個售49港元，限量200盒，現時可於指定網址進行登記抽籤。

明尚Baby今日於facebook專頁宣布開售德國品牌Schutz德保學齡前兒童口罩，每盒50個售49港元，限量200盒。(「明尚Baby」fb專頁圖片）

「明尚Baby」fb專頁今早發布最新帖文，宣布開賣Schutz德保學齡前兒童口罩。此款口罩含三層抗菌過濾，BFE高達99%，生產過程亦符合醫療器材品質管理系統ISO 13485標準‎認證，但名額有限，今次更僅售200盒。有興趣人士需根據帖文的步驟及於指定網址登記抽籤，每人只限登記一次。

截止登記時間為2020年6月7日（周日）23:59時結束，抽籤日期為6月8日 （周一），其結果將於6月9日（周二）在同一專頁內公佈，同時亦會以WhatsApp個別通知中籤者。

（「明尚Baby」fb專頁）

口罩規格: BFE 高達 99% 擁醫療器材品質管理系統ISO 13485標準‎認證 每盒50個 (獨立包裝) 127mm W x 84mm H

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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