香港製造萬保德口罩卓悅全線分店有售　ASTM Level 3售$90/30個

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卓悅今日（4日）公布，全線分店發售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，快閃價90元一盒，每盒30個口罩，平均每個3元。

卓悅出售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，平均每個3元，全線分店發售。（卓悅fb圖片）

卓悅今日在facebook專頁公布，快閃發售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，全線分店有售。 萬保德PB99 口罩符合BFE>99%，PFE >99%，美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2，ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證，具防塵、透氣、防花粉。

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現售90元盒，共30個，平均每個3元不設換貨或退款。

MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩 30個

香港製造

BFE>99%，PFE >99%

美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2

ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證

防塵、透氣、防花粉

合成血穿透阻力：120mmHG

通過防火測試

175 x 95 mm

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