香港製造萬保德口罩卓悅全線分店有售　ASTM Level 3售$90/30個

撰文：向樂高
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卓悅今日（4日）公布，全線分店發售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，快閃價90元一盒，每盒30個口罩，平均每個3元。
卓悅出售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，平均每個3元，全線分店發售。（卓悅fb圖片）
卓悅今日在facebook專頁公布，快閃發售香港製造口罩「MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩」，全線分店有售。 萬保德PB99 口罩符合BFE>99%，PFE >99%，美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2，ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證，具防塵、透氣、防花粉。
現售90元盒，共30個，平均每個3元不設換貨或退款。
MaxProtect 萬保德PB99 一次性醫療口罩 30個
香港製造
BFE>99%，PFE >99%
美國標準醫用口罩認證ASTM Level 2
ISO 14644-1:2015 Class 8無塵間認證
防塵、透氣、防花粉
合成血穿透阻力：120mmHG
通過防火測試
175 x 95 mm
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
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