理的港產口罩6.3開賣　網上登記先到先得　Level 3售$150/50個

本港近日再現新冠肺炎本地個案，市民仍不敢鬆懈除下口罩。理的（Ultra Ready）首批在香港生產的口罩正式出爐，將於6月3日上午10時起，於網上公開接受登記，先到先得，每人限購一盒。是次開售的口罩符合ASTM Level 3，共500盒，售價為150元50個。

理的公司宣布會將口罩生產線逐步移到香港，下月將試產50片非獨立包裝口罩。（理的官網圖片）

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理的昨日（1日）在facebook專頁公布開賣詳情，指首批由香港生產的外科手術口罩將於明日（6月3日）上午10時開始以Google Form形式公開接受登記。口罩規格符合美國標準ASTM F2100-11 Level 3及歐洲標準EN14683 Type IIR，B.F.E.、P.F.E.、V.F.E. 達99%，拒水面層及底層，不含玻璃纖維，三層掛耳式設計。

每人限購一盒，共500個名額，先到先得，售價為150元50個非獨立包裝，價錢已包順豐速遞。

↓↓↓ 實物圖及登記流程 ↓↓↓

理的港產口罩開售詳情：

登記日期：6月3日星期三 (10:00AM)

名額 : 500盒 (每人限買一盒, 先到先得, 額滿即止)

售價 : HK$150.00/盒 (包順豐速遞)

口罩規格：ASTM F2100-11 (Level 3) 、EN14683 Type IIR

付款方式 : Paypal / Payme

送貨方式 : 只限順豐速遞

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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