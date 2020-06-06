疫情下醫院禁探病　醫生呻家屬濫用酌情權：話唔畀探係剝削人權

新冠肺炎（COVID-19）疫情未止，本港公立醫院自本年1月全面暫停探訪安排，只為有臨床原因病人作出個別恩恤安排。有自稱內科醫生近日網上發文，大呻有家屬濫用酌情探訪安排，由只限已登記的兩人進入病房，變成總共20名家屬探訪一位非緊急病人，更稱有家屬批評禁止探訪是「剝削人權」揚言投訴，無奈勸喻網民合作抗疫及遵守規則，避免發生大規模爆發情況。

有自稱內科醫生發文呻有家屬濫用酌情探訪安排，帶了約20人進入病房，擔心增加感染風險及同事工作量。（資料圖片）

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該名自稱內科醫生日前於facebook專頁「HA Secrets」投稿發文，指公立醫院禁止探病的安排實施的首3個月一直沒大問題，惟至4月疫情開始放緩，令市民紛紛鬆懈，「唔少家屬也忘記了醫院內依然係緊急狀態的事實」。

他指有病人家屬每日到病房拍門留難職員要求探訪，令文員經常忙於應門，即使召來保安「清場」也無用，「佢哋第2日又再繼續，我病房的文員根本處理唔到所有出院轉院仲有一堆電話，搞到好多ward（病房）的operation（運作）都係亂晒」。

公立醫院自本年1月全面禁止探病，惟會為有臨床原因病人作出個別恩恤安排。（資料圖片）

該醫生指，其工作的病房容許每次有已登記資料的兩名家屬「酌情探訪」有需要病人，不過家屬卻濫用安排，「進化到玩換杯仔遊戲，即是出兩個夾一個新，又返出去換轉夾一個新，有老有少」，最終一名病人竟曾有20名家屬探訪，情況相當誇張。

樓主稱，如病人情況危急或處於彌留，「我畀你多少少人入門又如何？但你嘅屋企成堆由唔同地方來探一個stable（穩定）的case，純粹因為知道入咗院而忽然想探係件危險的事」。他又指，現時普通內科病房其實有接收正等待新冠肺炎病毒檢測結果的病人，亦有接收過從外地回港「仲戴緊手帶的病人」，直言如果有人證實感染，醫院職員需要根據家屬探訪日期和電話一一聯絡，必要時也要轉交資料至衞生署跟進。

發文的醫生指，如果有家屬為帶病毒者入病房探病，引發病人感染，病房內所有曾與帶病毒者接觸的人也要隔離。（資料圖片）

他舉出早前嘉理物流個案為例，指本港存在無源頭確診者，「意味真係有社區傳播」，如果有家屬為帶病毒者入病房探病，引發病人感染的個案，將會定義為由社區帶入醫院的感染，病房內所有曾與帶病毒者接觸的人也要隔離，「這樣會令一個正常運作中、有50幾人的病房停止運作，增加一間醫院其他內科病房的工作量」。

因此他提醒病人家屬勿再留難醫護人員，在病人情況穩定時要求探病，「又話唔畀探係剝削人權要complain（投訴）等等咁荒謬的事」，以免增加醫護工作負擔及感染風險，「我哋係醫緊你家人同時仲做緊感染控制，所以唔該唔好有事無事就去找些事來挑機，我哋無咁多心情同空閒時間去應對」。