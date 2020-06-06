的士司機收510元只找零頭散紙　乘客問餘款400元反被罵「你唔講」

不時有網民分享與的士司機的爭拗，有將軍澳街坊昨（5日）發文，指從牛頭角乘的士經油塘返家時，以510元繳付約100元的車資，惟司機找回零頭後便沒動作。當網民開聲問剩下的400元時，司機竟遷怒於他稱「你唔講」，令他非常無奈：「這是我錯嗎？」

有網民發文指以510元付的士車費後，司機只找零頭，當他問及餘款時，竟反被對方罵，感到非常無奈。（fb群組「將軍澳主場」）

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該名網民於facebook群組「將軍澳主場」發文，指昨晚於牛頭角乘的士回將軍澳的家，途中順路送朋友到油塘，約20分鐘的車程到達目的地時車資為105.7元，加上隧道費後共108.7元。

樓主拿出510元付款，司機找回2元便停下動作，他於是提醒對方尚要找回400元，但司機聞言竟遷怒於他稱：「你唔講！」之後才將手上的400元找給他，令他非常無奈，不禁問：「這是我錯嗎？」

馬國明在劇集《降魔的》飾演一名擁有降魔能力的的士司機。（劇集《降魔的》劇照）

帖文引來網民討論，有人質疑的士司機有心「博大霧」不找續，或是因不滿樓主「畀大紙」而有心留難，稱如想以「大紙」付款，最好是上車時提出，「的士佬見你大紙擺明玩嘢」、「有啲司機係無留意，有啲司機就博大霧，所以諗住畀$500最好上車前講定」。

有人則提醒，每次乘車最好也數清找續才離開，避免找錯錢後難以追究，「畀500蚊真係要小心，有次個司機借啲意話後面好多車，叫快啲，又係找少400畀我」、「小心古惑司機，他先找散紙給你，等你落車後才發覺未找大紙給你」。