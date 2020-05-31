的士車Cam直擊│女客傾電話：你老婆唔喺屋企？　落車被捉姦狂摑

的士司機見盡人生百態，更不時會遇到「偷食男女」，近日網上流傳一段懷疑小三乘的士往偷情，下車時卻被大婆捉姦的短片！YouTube頻道「TAXIGO打機講政時」近日上載一條車Cam短片，1名女子上車後講電話，問對方「你老婆係咪真係唔喺屋企？」令人認為乘客是小三，正前往密會男友。不過，當女子下車與男友甜蜜相會之際，突然殺出另一女子，小三被人推撞狂摑，更被打到趴在車頭蓋上，司機一度下車調停。最後女子被摑到頭臉瘀重，原車離開事發現場。

的士司機最初在沙田尋找客人，原本打算出去九龍，但最後還是很好運地找到客人。（Youtube頻道「 TAXIGO打機講政時」短片截圖）

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YouTube頻道「TAXIGO打機講政時」的版主自稱是「一個鐘意打機嘅廢青，同時又關心時事與政治」，不時上載的士司機奇遇短片，當中包括搭霸王車，一些疑似偷情的乘客，其中今年3月下旬網上瘋傳一段醉酒男女短片，2人在上疑攬錫纏綿，女子更透露「我老公Check得好緊」，途中亦接到丈夫來電，事件被喻為「平民版安心偷食事件」，該片段原來是出自此YouTube頻道。有網民懷疑此頻道的片段是經過設計後再拍攝，質疑是否「真人真事」；但亦有網民認為片段內容有設計成份亦無傷大雅，相信旨在反映的士司機的日常遭遇。

短片開始時，的士正在沙田一帶兜客，司機在抱怨生意冷清，「借問客人何處有，牧童遙指下個彎」，轉個彎之後果然有客招手！女子登車後，司機熱情招待，女子表示要前往大埔，當的士轉出大路，準備駛入公路的時候，女子就打了電話說：

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司機下車調停雖然不果但成功將女子推開，最後將她載離現場。司機曾問女乘客：「你搞咩事呀小姐？」她僅說「我都唔知呀！」司機問是否要代為報警，女子卻立即拒絕；司機追問「點解呀，你成個頭疼晒呀」、「唉……咁而家呢程車收唔收你錢好，咁而家你去邊？」短片至此就完結。