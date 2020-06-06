雀巢咖啡新動畫廣告網民激讚　前宮崎駿動畫師畫出港式情懷

繼新海誠動畫班底早前為港鐵設計一連串廣告，今次輪到雀巢咖啡廣告大玩港式風情，故事熱血又溫暖人心。廣告最大賣點是由香港人熟悉的日本動畫師製作，動畫導演新井陽次郎曾參與製作宮崎駿動畫《風起了》、《紅花坂上的海》等作品，《你的名字》的背景美術指導渡邊丞亦是班底之一，不少網民大讚製作出色又有心思，直言很久未看過如此高質素的香港廣告。

今次新廣告邀請了日本吉卜力工作室前成員新井陽次郎（Yojiro Arai）擔任動畫導演及角色設計。（YouTube片段截圖）

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雀巢咖啡NESCAFÉ最近公開新廣告，今次主題為「真正醒神，就係比本份做多一分」。今次廣告並非真人拍攝而是日本動畫，片長約2分鐘，每個畫面製作認真，而且畫風熟悉，原因是今次創作邀請了日本吉卜力工作室前成員新井陽次郎（Yojiro Arai）擔任動畫導演及角色設計。

新井陽次郎曾參與過《紅花坂上的海》、《借東西的小矮人》及《風起了》，離開吉卜力工作室後，成立動畫公司 Filmony，今次就是以此身分參與NESCAFÉ Coffee Check-In 動畫的製作，其餘班底亦是全日本人，包括《你的名字》背景美術指導的渡邊丞參與背景美術指導。

雀巢咖啡NESCAFE最近公開新廣告，今次主題為「真正醒神，就係比本份做多一分」。（YouTube片段截圖）

他指，今次有別於一般宣傳片，希望觀眾可以感受到日本人眼中對香港的印象，以及表達共通的核心價值，就是「保持初心與熱情，為別人走多一步」。

今次廣告製作認真，團隊曾到香港勘景4次！

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為了今次廣告，新井陽次郎與製作團隊總共到訪香港勘景4次，收集了以小時計的影片素材及過千張相片，從而設計出動畫中的48個場景。新井陽次郎解釋，要感受周圍的人與事，留意其一舉一動，其至是一字一句，任何細節對每個場景設計亦極其重要。

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片中可見多個熟悉場景，大部分以港島街頭為主，包括上環、中環電車站等，連的士司機拒載、朝早上班的街頭等亦畫得非常逼真，加上官方今次邀請了蘇麗珊聲演女主角Zoe，令溫情的故事更添共嗚。

官方今次邀請了蘇麗珊聲演女主角Zoe，令溫情的故事更添共嗚。（資料圖片）

廣告動畫周五（5日）一出，即引來大批網民激讚，表示製作超有心思而且夠貼地，「竟然可以睇到日本動畫中嘅香港，好靚」、「超正呀」、「故事好感動」、「真高質廣告」。

不過部分網民不滿意配音，「好怪囉」、「搞搞個配音啦」，但反被支持的網民圍攻，表示港人毫無欣賞之心，「乜都踩，認真製作有咩用」、「好心啦，畀啲支持係咪唔得」。