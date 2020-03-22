台灣IKEA廣告勁吸170萬次瀏覽　大熱除主角演技出色仲有2大原因…

「斷捨離」或許很難，對於一些舊有而充滿回憶的物品更是放不下。台灣IKEA近日發佈最新廣告，主題正是運用收納空間留着愛的東西，結果廣告至今引來逾170萬人觀看。除了因為廣告內的小妹妹演技出色，其引人入勝的內容亦是成功原因之一，當中的吸引之處更叫網民拍爛手掌，大讚廣告令人留下深刻印象。

IKEA近日發佈最新廣告，主題正是運用收納空間留着愛的東西，結果廣告至今引來逾170萬人觀看。（YouTube截圖）

廣告咁受歡迎有原因↓↓

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IKEA今次廣告名為「為愛留好空間—說再見篇」，由台灣奧美（Ogilvy）廣告商製作。片段雖然只長約1分鐘，但內容豐富。自今月初於台灣及香港的YouTube播出以來，已擁逾170萬觀看次數，而受歡迎背後其實有數個非常重要的因素。

廣告一開始就見小妹妹露出絕望眼神，更流下眼淚。鏡頭一轉即見到一隻巨大玩具熊其他動物公仔一起流淚，原來是因為要搬家，爸爸稱沒地方放置，只能把公仔轉贈他人。小妹妹之後即抱着玩具熊大哭起來，又大叫不要走，這一幕說再見的畫面配上Andy Powell主唱的《Goodbye Lonely Heart》作為背景音樂，令觀眾感到無比心酸。

IKEA今次廣告名為「為愛留好空間—說再見篇」，由台灣奧美（Ogilvy）廣告商製作。（YouTube截圖）

鏡頭再轉又見到女孩的媽媽對着自己心愛的包包哭起來，同樣亦因為無地方收藏，被逼要「斷捨離」，但突然她在混亂的床上看到IKEA的《家居指南》，彷彿有了曙光，畫面更顯示了一句「好好收納就不必說再見」。

其後數款收納盒、床櫃、衣櫃等連同價錢輪流登場，而女生的包包及小妹妹的公仔最後亦能全部收好又放得非常整齊，成為大家願見的好結局，而廣告結尾亦帶出主題「為愛，留好空間」。

其實這種「解決問題」式廣告本來亦常見，但IKEA今次的廣告利用擬人法，把包包及公仔亦變得人性化、情緒化，懂得流下眼淚又揮手告別，令人聯想到「生離死別」的不捨及悲傷，廣告頭10多秒即能牽動觀眾的情緒。

另外，廣告亦運用了適當誇張的創意，要引起觀眾注意就要加一點刺激，無論小妹妹或是之後出場的女生，亦有堆積如山的公仔及包包造成觀眾的視覺刺激，此為其一；之後2位主角對舊物件的不捨情感，入戲得來又帶誇張，強烈的戲劇性令觀眾忍俊不禁。

而令網民最為讚賞的是今次廣告中的小妹妹演技出眾，加上動人的背影音樂渲染離別的悲傷，到最後結局轉成輕快愉悅的音樂，令觀眾的心情在1分鐘內猶如坐過山車一樣充滿起伏，網民力讚廣告非常吸引外，亦稱廣告可算是成功植入對正確收納的訊息。

（YouTube）