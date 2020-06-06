黑雨行雷不斷　港男屋企爐頭玻璃面「震碎」？　背後同呢嘢樣有關

香港天文台今日（6日）凌晨2時55分發出3年來首個黑色暴雨警告信號，全港多區雷雨交加，有市民徹夜未眠，但也有人早上起身被眼前「異象」嚇倒。一名網民在facebook上傳廚房爐頭玻璃碎裂的照片，表示經過一晚雷雨後，「行雷行到震碎咗個爐頭」，不少網民看後百思不得其解，但其實碎裂的原因卻與爐頭保養有關。

天文台今早凌晨發出暴雨警告信號，有網民今早發現廚房爐頭玻璃碎裂，表示「行雷行到震碎咗個爐頭」；但有網民隨即解釋爆裂原因。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」）

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天文台今日發出黑色暴雨警告信號兩個多小時後，改發紅色暴雨警告信號，香港境內亦錄得超過8000次雲對地閃電。有網民今日在fb發帖，表示家中爐頭因「行雷行到震碎咗」，照片中的黑色玻璃爐頭亦幾乎整塊碎裂，邊角部分跌落。

事主大為震驚，直呼「我都懷疑我對眼」，又指其後打電話向爐頭公司查詢時，「佢都話做咩多年未聽過」。帖文一出，大批網民同樣吃驚，並紛紛開玩笑指「個爐可能幫樓主應咗一劫」、「你屋企俾雷劈喎」、「個爐頭對你發過乜誓？」

另外有網民就以自身經驗解釋，「我都試過，師傅話入面谷爆㗎喎」、「唔關行雷事，係用咗超過10年，玻璃老化了」，建議使用玻璃爐面的人定期使用牙籤為氣孔排氣，「全部氣孔兩星期通一次」。