豪言罷韓成功就直播吃屎　韓粉被追數咁樣解決　網民炮轟唔收貨

台灣高雄昨就市長韓國瑜罷免案投票，終以逾93萬張同意票宣布罷免案獲通過，教一眾韓粉心碎。一名韓粉月前就發帖，豪言「如果韓國瑜最後真的被罷免下台，我就當天臉書直播『吃屎』」。結果投票結果昨出爐後，大批網民湧到其facebook洗版「追數」，惟幾經波折，網民對他的回應始終未收貨，更表示會「每日關心吃屎進度」。

韓國瑜率市府團隊舉行記者會，向支持者鞠躬道謝。（中央社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事緣今年3月，一名韓粉在fb發帖，斷言：「罷韓根本不會成功……如果韓國瑜到最後真的被罷免下台，我就當天臉書直播吃屎。」昨日公投結果出爐，高雄市「罷韓成功」，大批網民即湧至其fb各個帖文要求「找數」，留言「等看吃播」、「吃起來喔！」，也有人唏噓表示他「賭太大了」。

一名韓粉在今年3月發帖，豪言「如果韓國瑜最後真的被罷免下台，我就當天臉書直播『吃屎』」。（fb截圖）

按圖跟進韓粉帖文：

該韓粉即日在fb不斷發帖，先指為了符合社交平台規範，決定設定直播權限為「好友觀看」，但需時準備道具，未幾又稱其網友願意代替他兌現承諾，其後卻再提出轉到Instagram直播。

擾攘多時，該韓粉曾發帖道歉，指「今日約定，是我不對，一時政治激情，迷失自我，惹火了你們」，並且動之以情，寫下長文搬出媽媽作為求情理由向網民「求放過」，「母親如此堅難的生下我，我直播吃屎的話，她會很難過」。

網民當然沒有輕易放過該韓粉，他最後決定以最初的方案，在fb開啟限定好友觀看的直播。至昨晚10時許，他突然發帖聲稱已兌現諾言，其後又回覆藝人杜汶澤的建議，稱「你的建議晚了一步，屎，我昨天晚上已經在『好友直播』內吃過了」，強調事情已告一段落，但網民紛紛表示沒有看到，繼續留言洗版，「加你好友怎麼不加」，似乎仍未收貨。

至今晨韓粉仍努力發文回應網民，其中一篇更是點名回應一眾香港網民，指「看到你們罵我女友，我很抓狂的跟你們嗆聲，是我不對，但這是有原因的」。他花了長篇大論講述被初戀女友背叛的故事，稱遇到現任女友才再次相信愛情，惟網民對其戀愛故事毫不感興趣，反而繼續留言要求公開直播「找數」。

+ 2