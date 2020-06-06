【罷韓投票】開票直播被「咕嚕靈波」洗版　呢4個字原來有故事

由民間組織「Wecare高雄」發起的台灣高雄市長韓國瑜罷免案今日（6日）舉行投票，同意票數超越57萬5091票的門檻，表示罷免案獲得通過，韓國瑜繼台灣總統大選落敗後，再失去市長資格，成為台灣史上第一位被罷免成功的市長。點票目前仍在進行，同意票數已超越93萬，大批台灣網民實時觀看各大電視台的直播點票報道，有人留意到各個直播的聊天室都不斷出現「咕嚕靈波」4字，感到一頭霧水，原來這4字是來自一個手機遊戲，因兩年前一遊戲直播主持的直播片段而爆紅洗版，自此蔓延至整個台灣網絡界。

台灣高雄市長韓國瑜罷免案今日（6日）舉行投票，同意票數超越57萬5091票的門檻，表示韓國瑜在繼台灣總統大選落敗後，再失去市長資格。（中央社）

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「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」其實源於RPG手機遊戲《超異域公主連結 ☆ Re:Dive》，遊戲內的「動物苑哞哞自衛隊」獸娘「真步」每次發動招式時都會唸出這句咒語，由於真步外型可愛，加上聲音由人氣聲優「內田真禮」配上，本身已俘虜不少粉絲。

不過令這咒語成為洗版用語的，卻是因為兩年前Twitch的遊戲直播主持「懶貓」於8月的一次直播，片段中他正在玩《超異域公主連結 ☆ Re:Dive》，每當「真步」發動招式時，他也會跟着一起唸「咕嚕靈波」。

有網民留意到各個開票直播的聊天室都不斷被「咕嚕靈波」4字洗版，感到一頭霧水。（YouTube直播截圖）

一位名為「麥香紅 1130」的網民見狀，每隔數秒便留言「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」洗版，長達20分鐘。從當天起，每次懶貓舉行直播，觀看的網民便會各自留言「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」，這情況更漸漸「蔓延」至其他直播片段、聊天室或討論區。

兩年前Twitch的遊戲直播主持「懶貓」於8月的一次直播令「咕嚕靈波」成為洗版用語。（直播截圖）

而遊戲的官方facebook專頁亦留意到這風潮，於2018年9月以「真步」的角色發文「篡位」，將專頁的頭象換成真步的相片，至翌日才換回本來角色「貪吃佩可」的圖片，同時以「咕嚕靈波（●´∀｀）ノ♡之亂」紀念事件，獲大批粉絲讚好。

「咕嚕靈波（●′∀‵）ノ♡」是手機遊戲《超異域公主連結 ☆ Re:Dive》角色「真步」發動招式時會唸的咒語。（官方fb）