私家車強行切線　大路行駛突急煞「搞事」　遭後車司機一招落晒面

馬路如虎口，假如遇上「馬路炸彈」就更加危險。近日網上流傳一段車Cam影片，可見有司機被一輛豐田五人車強行切線後，對方不知為何多次於路上急煞，刻意又駛又停，幸好司機深知對方「玩嘢」，一直保持行車距離，最後更拿出「殺手鐧」讓對方顏面盡失，獲大批網民留言讚好。

一輛銀色豐田五人車強行切線後，不知所為何事地又駛又停，令後車差點撞上。（fb「馬路的事討論區」）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據車Cam影片顯示，事發上周四（4日）傍晚，片中可見一輛銀色豐田五人車強行從左方雙白線前切線，後車司機及時煞車讓路，原以為相安無事。未料豐田車行前數十米後突然急煞，導致後方行車險些「追尾」撞上，其後豐田車持續又行駛又急停，似是有意為難後車司機。

↓↓↓逐格睇霸氣司機一招讓「馬路炸彈」顏面盡失！↓↓↓

+ 3 + 2

司機留意到豐田車「玩嘢」，一直保持距離以免發生意外，惟多次被急煞阻礙行程仍感到憤怒，遂多次響咹並使用「大聲公」向前車爆粗大罵：「你係咪想死呀？玩乜X嘢喺度呀？」

影片事後被轉發到facebook群組「馬路的事討論區」，豐田車司機的行為引來網民炮轟；但更多人的重點卻落在片主竟出動秘密武器大聲公，兩度霸氣開咪直斥豐田車司機，讓網民拍掌叫好。

不少網民留言指，「個like係畀大聲公嘅」、「爆咪個下堅正，無晒面，架架車望住佢」、「我都要裝返個咪」；另外也有人直斥豐田車司機涉嫌危險駕駛，危害其他車輛安全，「讓完佢仲咁玩嘢」、「老馮打尖仲咁」、「又要cut埋嚟趕時間，但又要玩停車唔郁」。