車Cam直擊大隻男街頭怒打長髮女　男方拳打腳踢女子死跟慘變沙包

在街上打架已是不應做的事，如果有男人眾目睽睽下打女人更是過份！最近有網民於facebook上載汽車閉路電視片段，錄到一名身型健碩的男人竟在街上公然向同行的女士拳打腳踢，惹來不少路人側目。女子被打後繼續跟在男子身後，不少網民怒指他是渣男，「點都好，打女人就係唔啱」、「黐線，畀我實報警」。

有網民於facebook上載汽車閉路電視片段，表示錄到一名身型健碩的男人竟在街上公然向同行的女士拳打腳踢，惹來不少路人側目。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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該網民於周四（6日）中午在fb群組「馬路的事討論區」上載2段車Cam片段，片段時間為6月4日約中午十二時，車子泊在旺角登打士街附近，期間錄到一對男女在車旁路過，男方身穿黃色背心、黑色短褲，身型頗為健碩，本來他與一身穿白衣的女子同行，但突然起腳踢向女方，之後急步向前行，女方被踢後只頭耷耷的跟着男方。

另一片段亦拍到其他角度，可見該男子怒氣未消，行前了一段路後，得知女方跟隨其後即轉身，更一拳打向女方的頭部，並大力推開她，惹來路人注目。

女方仍未死心，欲跑向男方繼續尾隨，但對方兇恨地指着女方，示意她不要再跟着自己，但女方並無理會，默默的跟隨男方走。樓主亦為女方抱不平，「練到咁大隻原來係打女人」。

男方更一拳打向女方的頭部，並大力推開她，惹來路人注目。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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不少網民留言批評男方離譜，「真係唔明點解打得落手」、「係唔係男人呀，一啲風度都冇」、「係街都咁樣，無人見到打死佢都似」、「一拳打唔低個女人，不如就對人好啲啦，我驚個女人還手會打死你」。

亦有網民不解女方為何「緊纏不放」，「打極都唔走仲做乜」、「真係願打願捱」、「呢啲係咪叫男人不壞，女人不愛」。但部份網民更批評路人顧着「食花生」，「望有咩用，又唔幫手報警」、「點解可以就手旁觀，應該出聲叫停同報警」。

（fb群組「馬路的事討論區」）