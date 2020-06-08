老公擔心網購物流過程會播毒　人妻呻做足消毒仍被禁淘寶引熱議

潮流興網購，不少購物狂更是買到上癮，不過近日受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，人人都提高防疫意識，紛紛關注網購貨物會否在物流過程中受污染。有人妻於網上大呻，指丈夫看到近日物流倉職員確診的新聞後，要求她短時間內「唔可以再淘寶」，然而她卻認為自己每次也徹底消毒好貨物才帶入屋，只能向網民吐苦水：「我覺得自己做得都好足。」

人妻發文稱丈夫要求她近期暫停網購減低受感染風險，惟她認為自己已做好消毒。（資料圖片）

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該名人妻日前於fb群組「淘寶開心share」發文，稱丈夫近期看到有物流倉職員確診新冠肺炎的新聞，由於當局未能找到確診者的感染源頭，亦不排除貨物會在物流過程受污染，丈夫於是在晚飯期間要求她「呢段時間唔可以再淘寶」，以免有機會將受污染的貨物帶回家中而提高感染風險。

丈夫看到有物流倉職員確診新冠肺炎的新聞，擔心之下要求妻子暫停網購。（資料圖片）

人妻聞言晴天霹靂，直言每次網購收貨時，都會「拆哂箱再噴消毒先入屋」，認為「自己都做得好足」，更反問：「咁都唔夠殺菌咩？」雖然她不認同丈夫的憂慮，惟「老公好認真咁話唔好淘住」，最終也只能「接受」建議。

帖文引來網民熱議，有人直言丈夫的擔心不無道理，認為網購不急於一時，「唔係必須咪唔淘住，家和萬事興」、「淘少陣換個安心啫」，亦有人笑稱丈夫「可能只是為了希望你可剁手」、「收完貨趕老公出去，叫佢14日後先返，到時如果樓主冇事嘅話先放佢入屋」。

另有網民留言調侃樓主，問她「淘寶緊要定老公緊要」、又「曲線」稱「嗱嗱聲放走個男人攬住淘寶過世啦」、「一定要淘！淘到破產都要淘！死有乜好驚？淘唔到想淘嘅嘢仲得人驚」、「繼績淘啦，佢死佢事，第時如果真係因為淘寶你老公奶咗嘢咪換過第2個囉」。

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