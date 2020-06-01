女生網購去飲裙中伏　試穿竟有奶奶Feel　網民錯重點：妳很「兇」

正所謂「理想很美好，現實很骨感」，別人穿得美美的衣服，放在自己身上隨時有巨大落差！台灣一名女子分享過去為出席姐姐婚禮，上網買了一套漂亮長裙，一穿上去卻發現與模特兒出現天淵之別，似是新娘的奶奶多過新娘的妹妹，大喊中伏！

台女上載試穿自拍照及模特兒寫真效果照對比圖。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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這名黑仔女生在facebook群組「爆廢公社」上分享事件，指去年姐姐舉辦婚禮，「想說買個有氣質的長裙」，結果網購收到的裙子穿上去之後「我卻變親家母了」。

從女生上載的照片可見，模特兒穿上長裙後的確甚有氣質，配上拍照的動作姿勢時更是盡顯高雅品味。不過回看女生試穿的自拍照時，她感覺立即老了一大截，加上其身材比較豐滿，長裙立即變成緊身衣，或多或少都有大媽影子，說是親家母也不太過份。

女生說姐姐看到這張照片之後笑個不停，她亦不得不承認問題在於自己，不能怪罪衣服，「衣服相似度蠻高的，一切都是人太矮」。她又說下個又有朋友要結婚，「我又要網購衣服，這次我都不知道要怎麼買衣服了」。

網民們熱烈討論衣服穿搭方法以外，注意力也很快放在樓主的身材上，皆因衣服雖然變成緊身衣，同時亦將她的激突身材顯露出來，「空前偉大」的程度甚至比原裝模特兒更加強勁，網民們亦都爭相討論：

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