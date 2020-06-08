發泡膠箱兩度「彈出彈入」車斗　網民：見證奇蹟　物理老師咁解釋

「難離難捨，想抱緊些」，原來除了情侶，死物都有「痴纏」的時候！台灣近日一段發泡膠箱在貨車「二度回彈」的影片掀起熱議，箱子從車斗跌出公路，卻又自己彈回車上，讓網民嘖嘖稱奇，更驚歎說道：「看駕駛是不是劉謙」、「見證奇蹟的時刻到了」。

台灣最近流傳一段「神奇發泡膠箱二度回彈」的影片，讓網民直呼「見證奇蹟」。（fb影片截圖）

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事發於上周二（2日），有貨車行經彰化縣一段高速公路，惟擺放車上的發泡膠箱未有被固定好，導致「靈異畫面」出現。貨車上一個發泡膠箱在短時間內兩度「彈出彈入」，先跌出車外，但落地後卻又彈回車斗。

不少網民看後百思不得其解，對於發泡膠箱兩度彈回車斗內感到神奇，「後面跟貼的車主應該傻眼」、「原來保麗龍（發泡膠）箱會認主人」，甚至部分人認為影片造假。

不過，事後有物理老師解釋發泡膠箱「回彈」，背後與伯努利原理、流體力學和慣性定律有關，當貨車高速行駛時，車斗出現真空區，輕的物體容易被吸入去，加上箱子與地面接觸的角度，剛好能讓箱子「彈」回車內，發生這種狀況的機率非常小，跟中樂透（即六合彩）差不多。

縱使如此神奇的畫面讓大批網民會心一笑，惟涉事貨車司機因未有綑紮或覆蓋貨物，台灣警方表示將會罰款3000元至6000元台幣（約782至1564港元）。