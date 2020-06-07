日本建築系學生兼職做寫真女星　J Cup上圍超誇張睇到人眼都突！

日本不時都會出現身材誇張的女性，但一山還有一山高，日本J Cup女星（對，是I及K之間的那一個J）「伊織いお」就成為不少男性的焦點，引起網民熱議！

21歲的伊織除了胸前偉大的J Cup上圍之外，她亦留有一頭清爽的短髮。（IG「iocos69」圖片）

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21歲的伊織除了胸前偉大的J Cup上圍之外，亦留有一頭清爽的短髮及擁有可愛的樣子，三大特點加起上來之後，成功令她一出道便極速爆紅。伊織是現役建築系大學生，寫真女星只是她的兼職工作，但她已經出版過不少紙版及DVD寫真，在一眾男性心中留下深刻印象。

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DJ Mel以童顏巨乳見稱，IG更有多達33.7萬名粉絲！（IG「djmel_jpn」圖片）

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走在AV與寫真之間的色情女王 日本女星Yutori唔用手喝珍奶惹轟動

Yutori是被封為工口女王（色情女王）的H Cup日本女星，拍攝尺度會比起一般寫真集更加大膽，捕捉了不少男士的特別幻想。（IG「creamcandy123」圖片）

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