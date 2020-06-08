萬寧港產口罩應市　網民狂追蹤何處有售　讚每盒113元抵買

口罩日日戴，一家幾口消耗驚人，縱現時市面供應充足，不少人一聽到賣口罩消息都忍不住關注。有市民指朋友傳來萬寧自家品牌港產口罩圖片，不少人都大感驚訝，稱事前未有聽聞，其官方fb亦未見公布，有網民致電分店查詢證確有其事，更指一盒113元，買兩盒再減20元算抵買，惟也有理性網民勸大家先別心急大手入貨。

有市民分享照片，顯示萬寧自家口罩在分店有售，引來網民關注。（香港口罩的市場價格報料區）

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據致電分店查詢的網民分享，職員透露萬寧自家品牌的口罩香港製造，非獨立包裝，成人尺寸175X95mm，具ASTM level 2規格，每盒50個，售價為113元，購買兩盒會送20元優惠卷，另店方規定每人只限買兩盒。

網民發揮守望相助精神，互相報料哪間分店有售，部分人更即場拍照，讓大家看看還有多少貨。（香港口罩的市場價格報料區）

該網民指據其了解，太古坊分店極速售罄，太古城分店也有售，預料也很快賣完，有關分享引起不少網民興趣。不少人紛紛報料何處有售，一輪資訊交流後發現原來並非每間分店也有，更搞笑是有網民分享向店員查詢時，對方對公司出自家品牌口罩疑不知情，搞笑反問：「是否屈臣氏？」

不少人直指萬寧的港產口罩售價吸引，以平均每個約2元買到ASTM level 2算十分抵買，惟也有人勸大家冷靜，別衝動狂掃貨，笑言按現時供應情況，「隨時之後買到你唔想買！」