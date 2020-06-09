暪家人懷孕拒產檢　19歲少女肚內長巨瘤　嬰兒被迫埋一邊好驚險

懷孕必須定時作檢查，要不然可能對母嬰造成危險。深圳一名19歲少女早前懷孕，不過她為了瞞著家人，沒到醫院做產檢，到生產時醫生發現其肚子比正常懷孕的孕婦大得多，肚子更現不規則形狀，原來她肚內長了一個超過15公斤腫瘤，比嬰兒還重5倍，令肚內的嬰兒都壓在一邊，情況危急又罕見。

女子的肚子比其他正常懷孕的母親大得多，肚子更是不規則，原來女子肚內長了一個超過15公斤腫瘤，比嬰兒還重5倍。（網上圖片）

該名19歲少女初中沒畢業，就從廣西到深圳打工，和男朋友在一起沒多久就懷孕了，但她一直瞞著家人，想偷偷把孩子生下來，由於是第一次懷孕，即使感到不適，她都當成正常的妊娠現象，沒有到醫院做過產檢。

少女本來身高只有153公分，但體重飆升至58公斤（約127磅），直至後來母親從老家來深圳探望，才知道女兒懷孕了，但同時奇怪女兒肚子大得誇張，於是帶少女去做第一次產檢。此時其腹部腫塊已經有30乘以39公分那麼大，但少女做了一次彩色超音波檢查後又再次不了了之，任由腫塊繼續生長變大。

經過3小時的手術，女子腹中的巨瘤終於被取出。（網上圖片）

直至4月，少女要生產了，醫生估計巨瘤緊緊壓迫子宮，胎兒的頭已經被擠到產婦的骨盆底部，醫生稱「這麼大的腫瘤壓迫著，根本看不清寶寶的臉！」，醫生首先須把嬰兒安全把拿出來，稍有不慎，胎兒就容易顱骨骨折、顱內出血、四肢骨折，幸好最後手術順利，胎兒平安出世，體重有3.01公斤。

接着醫生還要處理少女腹中巨瘤，醫生判斷腫瘤來源於卵巢，醫生先抽出腫瘤裡的囊液，縮小它的體積，想不到一抽就抽出了15升那麼多，連醫生都說「工作近30年，我還沒見過這麼大的瘤子！」待抽出液體，醫生再把腫瘤從剖腹生產的切口中掏出來，整個手術花了3小時，不過慶幸最終都母嬰平安。