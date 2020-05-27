懷孕女同男友馬路推撞發難躺地　捱車撞終痛失胎兒　網民轟離譜

吵架也要保持理性，要不是可能會釀成憾事，江西一名孕婦和男友在馬路中央爭吵，兩人有所推撞，女方一氣之下竟然直接在馬路躺下，不料之後有一架車飛快駛至，兩人雙雙被撞飛，送院急救後女子仍痛失腹中胎兒。

女子更掌摑男友，之後突然整個直接躺在馬路上，男友見狀試圖勸說，但未有即時拉起女友。（網上圖片）

事件發生在江西贛州市龍南縣，據了解女子身體感到不適，要求男友陪她就醫，其後兩人意見不合，她竟完全不顧正身處在熙來攘往的金水大道上照樣和男友爭執，更一度掌摑男友，其後怒極更突然躺在馬路上，男友見狀試圖勸說，惟未有即時拉起女友，兩人膠着卻一直未離開危險位，令人看到心驚。

+ 4 + 3 + 2

突然一輛白色私家車從兩人身旁經過，似乎有留意到兩人，故意放慢速度繞過他們，但幸運不會常在，不久之後就有一輛黑色私家車駛過，這次黑色私家車以高速駛至，初時完全沒有留意到這對爭吵的情侶，雖然男友曾試圖伸出手示意，但司機仍收掣不及，輾過躺在馬路上的女友，再將男子撞飛，兩人均傷重倒地。

一輛黑色私家車駛過，這次黑色私家車以高速駛至，輾過躺在馬路上的女友，再將男子撞飛。（網上圖片）

緊急送院後女子傷勢較重，不僅頭、臉有多處擦傷，連肩胛骨斷裂，肚中的寶寶也保不住，經過一個月的治療，目前已脫離險境，仍住院觀察中，而男子已經康復出院。警方調查後認為，情侶佔用馬路數分鐘，肇事司機則是未注意到路上有人，認為3人在事件中均有責任。