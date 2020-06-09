人妻堅持要老公打避孕針　「當佢女人囉」　大鬧診所全因女人之苦

經期來會痛，懷孕生小孩就更痛苦，很多女士都曾大叫一句「呢個世界公平咩？」，Facebook專頁「診所低能奇觀」近日分享一件趣事，指有女士來診所查問避孕針的詳情，當護士解釋「男人唔打得」時，對方即歇斯底里地堅持要帶老公來打針，最後道出心酸真相稱「我想俾佢親身感受，知道女人幾慘咋喎」，令護士大感無奈。

有人妻到診所查詢「避孕針係咪一定要女人打」，又指想安排老公打針，讓他感受做女人的慘況。（《BB來了》劇照）

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FB專頁「診所低能奇觀」近日發文，指一位女士來診所查詢「避孕針係咪一定要女人打」，又指想安排老公打針，「打幾多枝都冇所謂，我照俾錢你」，護士一聽就知兩人仇口非淺，但仍耐心解釋男人不能打避孕針，惟女士大叫一句「公平咩」，甚至提出「佢戴個假髮着條裙就係女人嚟」，更指護士「唔好咁多事」。

女士其後道出背後原因，指希望老公能親身感受「女人幾慘」，又問有何其他建議，最後獲得想要的答案後終急腳離開診所。

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帖文引起網上熱議，有網民指樓主常常遇到「高質」病人，總提出各種古靈精怪要求，亦有人笑言「要令佢老公真正感受做女人嘅感覺，只有去泰國」。但有網民則指事件背後可能藏着一個可憐的秘密，「係咪個男人唔肯戴套要個女人長期打避孕針呀？如果係咁，個問題真係喺個女人度？」，又指真正解決問題的方法，應是要求老公結紮，自己就不用再打避孕針。

（FB專頁「診所低能奇觀」）