港女食半粒藥掉另一半　回診所鬧爆護士畀漏藥：拎咗出嚟點留呀

「食半粒（藥），另外半粒掉呀嘛！」有港女日前到診所求醫，取藥時被叮囑每次服用半粒藥丸，翌日她卻回診所「踩場」，斥責護士給予的藥量不足，最後發現是她不理解指示，將剪開的另一半粒直接丟掉，令人哭笑不得。搞出個「大烏龍」後，港女竟堅持自己無錯，直斥「我一半食一半掉有咩問題先？有咩問題呀我？」，最終診所唯有補返藥丸份量息事寧人。

有港女日前到診所求醫，被叮囑每次服用半粒藥丸，翌日卻再來「踩場」，斥責護士給予的藥量不足。（示意圖，資料圖片）

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Facebook專頁「診所低能奇觀」版主近日分享經歷，指一名港女領取藥物時，自己曾特別提醒其中一種以錫紙包裝的藥丸，需以半粒形式服用，提出可以為她剪開藥丸，方便食用，但港女卻表示會自行處理。

惟翌日港女大鬧診所，指責護士給予的藥量不足，「錢你又識收足？藥你就是是旦旦咁俾我呀？」，版主隨即查看藥丸數量，發現錫紙包裝的藥丸「食快咗」，遂查問清楚服藥情況，結果港女語出驚人：「食半粒，另外半粒掉呀嘛」，當版主提出另外半粒需留待下次服用時，對方則反駁「點留呀？拎咗出嚟啦喎！」，又批評「我一半食一半掉有咩問題先？係咪我錯呀？有咩問題呀我？」

雖然版主大感無奈，但為了息事寧人，唯有向港女補回剩下藥量了事。事後診所甚至更改規則：「自此凡係食半粒嘅，一律由我哋操刀算」。

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帖文引起熱議，不少人都批評港女心態「千錯萬錯都係人哋嘅錯」，亦有網民嘲諷「唔好突顯自己既智商下限啦」，亦有人向版主表示「真係高估咗你啲客」。有網民就突破盲腸，質疑港女「飲藥水係咪飲完一格，成支唔要？」。