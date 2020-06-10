心碎！主人跳橋輕生　忠犬連日趴橋上呆望江水　抱走又回來

狗狗是人類最忠實的朋友，只有主人拋棄牠們，沒有牠們離棄主人。湖北省武漢有一名男子因為生活不順意，決定在大橋上一躍而下，了結自己性命，但目睹一切的愛犬不知主人已不在人世，還在橋上傻傻等待，畫面令人心酸。

網民見小狗全身乾淨，脾氣溫和，看起來不像是流浪狗，但狗狗一直不看人，只是盯着欄杆外的長江。（網上圖片）

一名姓徐的網民在朋友圈發表訊息，表示日前經過武昌路過長江大橋時，看到一個小狗趴在欄杆邊，回漢口的路上，看到牠還趴着。網民於是想餵牠飲水，不過小狗不喝。

網民見小狗全身乾淨，脾氣溫和，看起來不像是流浪狗，但狗狗一直不看人，只是盯着欄杆外的長江，網民向橋面上修橋工人打聽下得知，狗狗的主人在5月30日晚上在橋上跳江自盡，之後小狗連續多日趴在原地不動，有修橋的師傅試過帶狗狗離開，但不久牠又走回原地不動。

武漢市小動物保護協會會長杜帆看到消息後，上周六（6日）曾經和其他義工去找這隻狗狗，不過未有找到，他指上周五（5日）有好心人把狗狗抱到龜山電視塔底下，想幫忙安置，但在要開車時狗狗趁機逃脫，杜帆曾到當地尋找但未有所獲，他呼籲：「這種忠犬在外流浪太可憐，希望附近有人看見，可以與他們聯繫，給狗狗再重新找一個主人」。

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