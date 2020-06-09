王宗堯被改控暴動罪　7.1入立法會其後被捕　關於王宗堯的6件事

去年7月1日，有反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊立法會大樓，有人擊破大門入內大肆破壞，事後多人被捕，當中包括藝人王宗堯、民間集會團隊發言人劉頴匡及港大學生會前會長孫曉嵐，各被控一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪。劉頴匡今日（9日）表示，控方將申請改控所有涉案人士暴動罪，劉頴匡及孫曉嵐都在facebook發文，表示接到律師有關通知，而王宗堯亦轉載相關報道間接承認事件。 王宗堯今午在facebook專頁發帖，留言指「大家不用太擔心我（我不能代表所有人）」，又稱「我相信 我並不孤單」。這是繼歌手莊正後，另一位被控暴動罪的演藝界人士。

王宗堯。（資料圖片）

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王宗堯是少數公開支持社運的藝人之一，他被改控暴動罪的消息惹網民關注，有人稱欣賞王宗堯敢言，但擔心他未來日子很難過；亦有人指王宗堯的演藝並不平坦，如今似乎難再有大公司敢聘用他演出，而網民則熱議王宗堯一直以來的路向。

王宗堯出道17年，在外國留學畢業後先到台灣發展，後來才回港繼續演藝事業，惟多年來浮浮沉沉未有太突出表現。他曾於電影《喜愛夜蒲》擔任第三男主角，至2014年香港電視（HKTV）劇集《選戰》、《導火新聞線》等推出而受到關注，開始為人熟悉。以下是有助認識王宗堯的6件事：

1.演藝起點在台灣

王宗堯2003年於英國完成學業後，先赴台灣開展演藝生涯，包括客串偶像劇及電影《一年之初》等，其後才回港繼續發展。

2.名字「堯」的意義

王宗堯受訪時曾分享其名字的意義，指父母選用「堯」一字，是因中國古代的「堯舜禹時代」，那時奉行禪讓制，即選賢與能的時代。

3.被傳媒封「譚詠麟契仔」

王宗堯2010年從台灣回流香港發展時，成為譚詠麟公司旗下藝人，被前輩讚不絕口，大讚肯學肯試、智勇雙全，更吸納他加入明星足球隊，因而曾被傳媒稱為「譚詠麟契仔」。

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4.曾出戰樂壇

任譚詠麟公司旗下藝人時期，王宗堯亦曾出戰樂壇，唱過農曆年的拜年歌，又與譚詠麟及彭健新兩位前輩合唱，2014年更憑跟雨僑合唱《埋頭苦愛》而得到「新城勁爆合唱歌曲」獎項。

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5.常被誤叫「黃宗澤」

王宗堯接受電台訪問時曾稱，以前拍戲時經常被工作人員叫錯「黃宗澤，埋位」，他大方表示可能因名字相似而順口叫錯，「我都會照應」。

6.利物浦死忠球迷

王宗堯是香港出名的利物浦球迷，受訪時自言從睇波生涯開始已支持紅軍，盡可能收看每一場比賽，而自己看了多年最愛的仍是已經退役執起教鞭的前隊長謝拉特，2005年看到謝拉特捧起歐聯冠軍獎盃時感動得熱淚盈眶。一向敢言的他從不忌諱利迷身份，曾放棄出席所有關於死敵曼聯的一切公開活動，以行動證明利迷身份。