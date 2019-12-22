譚詠麟鍾鎮濤溫拿金曲《千載不變》　30年前港台頒發獎座棄垃圾堆

撰文：向樂高
最後更新日期：
屬香港樂壇「校長」譚詠麟、鍾鎮濤等溫拿成員擁有的金曲《千載不變》獎座被棄元朗街頭？網上今午瘋傳相片，指在錦田路邊的垃圾堆發現一座寫有「第十一屆十大中文金曲《千載不變》」的獎座，吸引多名市民圍觀拍照。
拍照片的包括社運人士陳景輝，他在facebook貼出相片，留言表示「跟我一樣在拍照的路人邊對焦邊疑惑誰把獎遺留在這裡？說笑是譚詠麟被人遺下了……」相片可見，獎座底下印有「譚詠麟／鍾鎮濤作曲」的字樣。
第十一屆十大中文金曲的獎座被棄在錦田垃圾堆，得獎歌曲為《千載不變》。（fb專頁「香港人的連儂牆」圖片）
下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO
資料顯示，港台舉辦的第十一屆十大中文金曲是在1989年1月舉行，《千載不變》是10首得獎歌之一，當年譚詠麟已宣布不會以個人名義去領取有競逐性的獎項，所以只能以其樂隊「溫拿」的名義去領獎，同屆溫拿亦得到金針獎，樂隊成員包括有譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、葉智強和陳友。而同屆譚詠麟的碟《擁抱》則獲得全年銷量冠軍大獎。
社運人士陳景輝亦拍到被棄掉的十大中文金曲獎座，但他稱未能肯定獎座的真假。（陳景輝提供圖片）
+3
+2
陳景輝在帖文表示，他其後在家播該歌來聽，形容「原來幾窩心」，又指「譚生和獎都無所謂，但願遺下的不是歌詞表現的想望啦。冬至快樂。」
+7
+6
+5
網民有嘢講：
立刻Like！讚好《01熱話》：