譚詠麟鍾鎮濤溫拿金曲《千載不變》　30年前港台頒發獎座棄垃圾堆

屬香港樂壇「校長」譚詠麟、鍾鎮濤等溫拿成員擁有的金曲《千載不變》獎座被棄元朗街頭？網上今午瘋傳相片，指在錦田路邊的垃圾堆發現一座寫有「第十一屆十大中文金曲《千載不變》」的獎座，吸引多名市民圍觀拍照。

拍照片的包括社運人士陳景輝，他在facebook貼出相片，留言表示「跟我一樣在拍照的路人邊對焦邊疑惑誰把獎遺留在這裡？說笑是譚詠麟被人遺下了……」相片可見，獎座底下印有「譚詠麟／鍾鎮濤作曲」的字樣。