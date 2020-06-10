廣西90後夫婦住深山狂生9個小孩　全家月領4000人民幣仲獲贈新屋

生兒育女殊不簡單，港人擔心無錢養，而內地亦有生育政策最多生兩個，但日前內地網上瘋傳有夫婦竟連生9個。廣西都安縣深山住了一對90後夫婦，二人共生了9個小孩，第10個還在肚中，丈夫稱妻子因病不能結紮，而且二人都想生，自己打工已夠照顧。不過，當局指這戶人家全家拿着A類低保，11個人每月領近4000元人民幣（約4400港元）補助，而且還免費送他們新屋，惹網民質疑他們生孩子只是想領低保，「優秀，全國人民為他們養子女」。

廣西90後男子解釋妻子因為生病不能結紮。（微博影片截圖）

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事件最初是一名網民稱花了4天時間進入廣西都安縣深山拜訪一對90後夫婦引起的，當時所見二人住在簡陋木屋，育有9個孩子，還有一個在媽媽肚中，夫婦最大的孩子已12歲，幾名孩子出生前從未產檢。事件引來網民關注，除了他們為何有錢養兒外，9個孩子實屬嚴重超生事件。

內地傳媒找到廣西河池都安縣宣傳部人員，對方承認這家人的確有9個孩子，「可能是思想問題，比如說孩子多，多子多福」，採取措施不足致愈生愈多。

事件源於有網民走入深山拜訪他們一家。（微博圖片）

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男子受訪時稱自己1991年出生，妻子比他大一年，坦言大家都想生小孩，而且妻子有病無法結紮，撫養上也沒有什麼困難，他一個出去打工剛剛夠一家人生活。不過，他說的內容和縣方講法有點出入。

當局指這戶人享受所有能享受的政策，而且縣方已經全部落實，比如低保（居民最低生活保障）是11個人的份量，每個人每個月可分得350元人民幣（約380港元），屬A類低保，換言之一家人每月可領近4000元人民幣（約4400港元）。就連他們的住房都是新建成的，因為這一戶人通過了危房改造政策，已經免費在山下獲得新屋，由國家幫他興建，新屋去年已入伙。至於為何他們仍住在深山，宣傳人員稱他們是農民有粟米田，有時需耕種就搬回深山。

一眾內地網民關注的，是為何夫妻視國家生育政策如無物。當局也大嘆他們已經做足宣傳勸導，甚至醫院的醫生都有提醒他們，村幹部、鄉鎮領導之類的都一一出面，親自到他們的家解釋，可惜都沒有用。

事件引起內地網民公憤，「可見我國整體上還是鼓勵把人當豬養」，全家能拿着A類低保，「他們生孩子的目的本來就是想要低保」、「現實版的超生遊擊隊嗎？」，又質疑為何超生情況這麼嚴重仍能領到低保。有網民提到重點，如果男子的解釋是妻子結紮不了，「因為妻子生病不能結紮，那男方為啥不結紮」。

（綜合）