EG台灣製中童口罩6.10官網現貨發售　BFE、PFE、VFE>99%　$35一盒

隨着學校陸續復課，市面對中童口罩的需求有增無減，曾獲消委會推薦的香港品牌EG將於今日（10日）上午11時起，現貨發售3000盒兒童口罩，售價為35元10個。首批發售的口罩BFE、PFE及VFE均達99%，口罩於台灣製造。

EG現貨發售3000盒兒童口罩，售價為35元10個。（EG網頁圖片）

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EG在facebook專頁公布消息，將於6月10日上午11時於官網發售90mm x 145mm的兒童口罩，首批現貨3000盒，先到先得。帖文指考慮到「多寶」家庭需要，每人最多可買20盒，可因應實際需求量購買。

首批發售的口罩BFE、PFE及VFE均達99%，由台灣製造。

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EG兒童口罩發售詳情：

日期：10/6上午11時正開始

地點：官網發售

售價：$35/10

規格：BFE、PFE、VFE>99%

ISO醫療級認證工廠生產，台灣政府合作工廠

採用3層不織布，多重過濾

阻擋微粒子、飛沫、花粉及病毒

90mm X 145mm

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