比利時老翁沒叫外賣　10年來不斷收神秘Pizza　最誇一次送來14個

Pizza好吃，不過如果天天吃很可能見到都怕。比利時一名老翁近十年來在家中不時收到外賣員送來的薄餅，最誇張的一次更在一天內有10名外賣員送薄餅到他家，令他十分困擾，甚至現在聽到電單車的聲音都會顫抖。

居於比利時安特衞普的65歲老翁吉恩過去9年不斷收到「自來薄餅」，即使他沒有叫，不時都有薄餅送上門。（Jean Van Landeghem fb圖片）

居於比利時安特衞普的65歲老翁吉恩（Jean Van Landeghem）過去9年不斷收到「自來薄餅」，即使他沒有叫，久不久都有薄餅送上門，初時他以為薄餅店搞錯了，但外賣一直沒有停止，而且送貨的不只同一家店，而是來自附近各間不同的快餐店，不論工作日或周末，甚至凌晨2時都收到外賣薄餅。

最誇張的一次，他更試過一天內有10名外賣員送薄餅到他家，其中一個外賣員還提着14個薄餅。他不會收下薄餅和付款，只會叫外賣員退回餐廳。吉恩說，在街上聽到電單車時，都會開始發抖，擔心又有人來送薄餅。

不過奇怪的是，他另一個居住32公里外法蘭德斯鎮的一位朋友也有同樣的狀況，有時他們兩個人在同一日都會收到薄餅，他懷疑做出惡作劇的人一定是2人都認識的，吉恩已報警，但警方一直未能提供實際協助。

（綜合）