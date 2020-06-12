近300艘船集體行動「挖」出財源　朝鮮新招突破聯合國制裁

美國華盛頓智庫高級國防研究中心（Center for Advanced Defense Studies，C4ADS）去年5月發現朝鮮海州市（Haeju）附近水域有逾百艘船聚集，隨即加緊注視朝鮮及東北亞水域的情況，調查人員相信朝鮮當局利用這些船隻來販賣海砂，以突破聯合國經濟制裁。

研究中心兩名分析師Lucas Kuo與Lauren Sung發現，當時約有279艘船隻絡繹不絕航向朝鮮，大部分插上了中國國旗或有中文船名，明顯是在迴避制裁，但這些船隻並非在進行槍枝、毒品或煤的交易，而是在挖掘及運輸海砂，估計涉及金額高達數百萬美元；雖然運砂表面上沒有違法，惟聯合國於2017年12月已通過法案，禁止朝鮮出口泥土或石頭。

根據聯合國調查員4月所發表的報告，朝鮮去年在制裁下仍透過出口海砂賺取了至少2200萬美元（約1.7億港元）；另外有情報指出，平壤於去年5月至12月期間出口逾100萬噸海砂。

海砂是水以外需求最大的一種天然資源，能用來製造混凝土、玻璃甚至電腦的中央處理器，估計全球每年使用約500億公噸的砂。這種天然資源看似取之不盡，然而大量撈砂可能對環境造成惡果。

報道指出，朝鮮似乎已從事海砂買賣多年，韓國亦於2008年向朝鮮買購價值逾7335萬美元（約5.7億港元）的砂，惟後來已停止購買。至於中國被指是另一大買家，但北京當局予以否認。