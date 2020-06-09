朝鮮切斷與韓國通訊熱線　外媒關注金與正角色：培養做潛在領導人

朝韓關係6月9日出現重要轉折，朝鮮單方面宣布切斷一切與韓國的通訊聯絡熱線，而幕後主導這一切的勞動黨第一副部長金與正（即朝鮮最高領導人金正恩的胞妹），她的角色備受關注。

英媒：培養金與正做潛在領導人

英國廣播公司（BBC）6月9日報道稱，這次切斷聯繫可能不僅僅是因為脱北者在邊境散發宣傳單，而是平壤一項宏偉計劃的一部分。朝鮮可能是在製造一場危機，以便在以後的會談中利用緊張局勢作為籌碼。簡而言之，這可能只是為了贏得關注，並向其鄰國索要更多，而進行的一場鬥爭。朝鮮在2013年就玩過這種遊戲，試圖從韓國贏得更多的讓步。

報道稱，金正恩的妹妹金與正下令與首爾斷絕關係。這給了她一個平台和聚光燈，並將引發更多的猜測，她正在獲培養為一名潛在的領導人。

朝鮮最高領導人金正恩的胞妹金與正狠批脫北者是「人渣」，圖為2019年3月2日她到訪越南首都河內時的照片（美聯社）

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美媒：金與正維護自己權威

《華盛頓郵報》則稱，最新的局勢升級發生在金與正負責對韓關係5天之後，這可能代表了金與正試圖在政權內一個新的重要位置上維護自己的權威，並試圖利用韓國希望改善與朝鮮關係的願望。

威爾遜中心（Wilson Center）的朝鮮問題專家吉恩·李（Jean Lee）表示，朝鮮知道，朝韓關係缺乏進展是中左翼的韓國總統文在寅的一個「痛處」。

《紐約時報》則報道稱，朝鮮6月9日的語氣與兩年前大相徑庭，當時韓國總統文在寅訪問平壤，成為首位向大批朝鮮民眾發表講話的韓國領導人，朝韓兩國罕見的友好關係達到頂峰。

朝鮮切斷與韓通訊熱線

這次事件源於朝鮮方面大力批評脫北者散布反朝傳單的行為。金與正6月4日透過官媒譴責脱北者是「垃圾」及「人類渣滓」等，並批評韓國縱容脫北者的行為，要求韓方採取行動。

朝鮮官方通訊社6月9日發布公報稱，韓國當局以卑鄙的藉口裝出無可奈何的樣子，迴避自己的重大責任，縱容「人渣」的反朝敵對行為，將朝韓關係推入災難式終點。

公報指出，在韓國當局的不爭氣的做法和縱容下，醜惡的「人渣」通過反朝敵對活動，貿然觸犯朝鮮最高尊嚴，愚弄全體朝鮮人民的神聖的精神支柱，結果敵視全體朝鮮人民。朝鮮已得出結論，與愈看愈令人失望的韓國當局再也不需要坐在一起或議論什麼問題。