脫北者反朝傳單只是借口　朝鮮切斷對韓通訊的背後理由

朝鮮6月9日中午起中斷所有與韓國的聯絡渠道，是韓朝自2018年4月板門店峰會後，兩國關係再次陷入冰點。有專家分析認為，這是朝鮮政府因受到內外壓力，故意敲打韓國以團結內部的做法。

朝鮮6月9日中午起中斷所有與韓國的聯絡渠道。圖為韓朝2018年1月重啟板門店的專線，當時兩國關係逐漸回暖。（AP）

韓聯社引述韓國統一部消息指，韓國在9日早上，已無法與朝鮮當局取得聯絡。朝鮮在中午時間，切斷包括韓朝聯絡辦公室、韓朝軍方東西海通信線路、勞動黨中央委員會總部大樓與青瓦台間的聯絡熱線。

朝鮮勞動黨第一副部長金與正在4日譴責脫北者從韓方向朝方散佈反朝傳單，決定中斷與韓方聯絡，並威脅指韓方若不採取相應措施，將面臨拆除開城工業園區，關閉朝韓聯絡辦公室，及解除朝韓軍事協議的局面。

根據朝中社報道，金與正和朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲更把「對韓工作」更名「對敵工作」，可見朝鮮對韓方不滿的程度。

圖為戴着口罩的農民6月9日參與反對朝鮮及脫北者的活動。（Reuters）

受新冠肺炎影響需要製造「敵人」

有分析指散佈反朝傳單只是表面理由，朝鮮這次行動的主要原因是朝鮮正面對內外壓力。對內受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，全球以至朝鮮國內都受到了一定程度打擊。

朝鮮雖然對外宣稱「零感染」，但朝鮮內一直傳出有患者，甚至有軍人因染病死亡的傳聞消息。美國的衛星監察亦發現朝鮮內部一度實施長時間的限制措施，防止病毒散播。

首爾東國大學朝鮮研究教授金容鉉（Kim Yong-Hyun，音譯）表示，朝鮮的決定可能反映了新冠疫情對當前的經濟狀況帶來的疲勞感，致使朝鮮有必要採取一些措施提高內部對金正恩政權的忠誠度，而利用了脫北者散佈反朝傳單的機會。

美朝談判停滯不前

朝鮮的舉動也來自外部壓力，美朝核談判一直陷入僵局，朝鮮半島協議毫無進展。朝鮮不只一次批評韓國偏袒美國及害怕違反制裁協議而不作為，對韓國耐性愈來愈低，因此決定以實質的方式威嚇韓國。

不過，亦有專家認為朝鮮仍在對韓批判留有餘地。韓國統一研究院朝鮮研究辦公室主任洪敏（Hong Min）表示，朝鮮這次批判韓國的行動中，金正恩完全沒有出現，這或許是平壤留有空間讓兩國關係復修的機會。

洪敏指出這可能是朝鮮想留有「金正恩與文在寅仍保持良好關係」的操作，因此只由金與正公開批評韓國。