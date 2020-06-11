逾6萬隻海龜游過大堡礁等上岸生蛋　44秒航拍影片勁壯觀

澳洲大堡礁（Great Barrier Reef）景色壯麗，更是大自然的寶物，每年都有許多瀕臨絕種的海龜從大堡礁游到澳洲北部的雷恩島築巢生蛋，那是全球最大的海龜繁殖地。大堡礁基金會（Great Barrier Reef Foundation）日前就在fb專頁分享，他們用了新投術，透過無人機航拍逾萬隻海龜，場面壯觀令人讚歎，專家指這是目前最好的統計海龜方式。

航拍機捕捉到上萬隻海島由大堡礁游去生蛋的畫面。（fb專頁「Great Barrier Reef Foundation」圖片）

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海龜爬上島和龜寶寶爬入大海的畫面非常療癒，而大堡礁基金會9日在專頁上載了一條44秒的影片，拍到上萬隻海龜在海上漂浮等上岸的畫面，發布不到兩天就有逾26萬次觀看，影片是去年12月用航拍機拍攝的，發現約6.4萬隻瀕臨絕種的綠海龜。

昆士蘭州政府環境與科學部（DES）的科學家解釋，採取航拍方式數數量可更準確地調查龜群。Andrew Dunstan博士稱，目前無人機被認為是最有效的調查方法。他解釋以前統計方式是綠海龜上灘時，在牠們的殼上畫一條白線，「這種油漆沒毒，幾天之內就會帖被海水沖掉」。以往調查數目的方法就是坐一艘船出去數有白油和沒有白油的龜推測數量，但目測時很容易被明亮的白色吸引，令統計時出現偏差，準確性很低。

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專家指在惡劣天氣下，要在一艘小船上，準確數出成千上萬隻有白線和沒白線的海龜是很困難的。現在改用無人機會更容易、更安全、準確地計算，還可以即時永久保存數據，現時可以估算去年12月有6.4萬隻海龜登島築巢生蛋。新方式結合了科學技術，讓研究人員更有效地計算瀕臨絕種的綠海龜。

雷恩島是世上最大的綠海龜築巢點，海龜多分布於熱帶及亞熱帶水域，但牠們正面臨各種威脅，包括過度捕獵海龜蛋、成年海龜被蝦拖網和漁船的離岸延繩意外殺死

外媒指，新技術發現傳統的點算方式將現存海龜數量低估了約73%，雖然雷因島是世上現存最大的海島築巢點，但科學家們留意到該處地形危險而且巢穴過多，海龜們繁殖得不算好，甚至曾觀察有海龜從懸崖上掉下，專家們正努力改善和重建島上的海灘環境，例如建造圍欄。