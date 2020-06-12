日本大學生遊台遺手機　回國後網上尋失物　台女素未謀面隔空幫忙

去外地旅遊最差是弄失個人財物，日本一位大學生去年到台灣旅遊，但在回國當日卻意外丟失手機，但因為要趕飛機，最終只能求助日台交流協會，但卻遲遲沒有下文。回到日本後，他再經學習語言APP「Hello Talk」向台灣人求助，未料得到一女生主動提出協助，結果一星期後成功尋回手機，更物歸原主。

來自日本的22歲大學生宮木快，於去年4月曾到台南旅遊2周，順道探望朋友，直到最後一天不慎遺失手機。（Twitter圖片）

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來自日本的22歲大學生宮木快，於去年4月曾到台南旅遊2周，順道探望朋友。直到最後一天他準備回國，在搭乘前往高雄國際機場的火車時睡着了，一醒來便發現到站於是衝下車，但當車門關上一刻，他才驚覺手機仍在座位上。

後來宮木快想向當地人求助，但自覺中、英、台語亦不佳，而且又趕着上飛機，於是最終選擇先回日本，再向日台交流協會求助，但職員僅一句無法處理即了事，令宮木快感到失望。

宮木快在「Hello Talk」上傳尋機啟事及詳細資料，沒料有位名叫「siang-yun」的女生主動表示願意提出協助。（Twitter圖片）

不過他仍然未死心，不斷打探方法，有次聽說很多台灣人都會使用學習語言應用程式「Hello Talk」，於是把心一橫，上傳尋機啟事及詳細資料。沒料第二天竟有位名叫「siang-yun」的女生主動表示願意提出協助，並幫忙在台灣當地打聽消息，幸運地僅一周便傳來好消息，告知宮木快已在車站找到手機。

「siang-yun」隨後委託一位正要前往福岡的朋友把手機帶回日本，結果在6月初，宮木快以快遞方式順利取回手機，他非常感動。宮木快指，他約3個月後會再次到訪台灣，本來想親身向「siang-yun」致謝，但他發現對方已把「Hello Talk」中的帳號刪除，無法再次聯絡。

宮木快公開尋人啟事，希望運用網絡的力量找回恩人。（Twitter圖片）

於是他公開尋人啟事，希望運用網絡的力量找回恩人，他指只知道「siang-yun」是位家在台中，又在台北工作的上班族，年齡介乎20-40歲，非常喜受日本漫畫及電影，而把手機帶回日本的女子則住在福岡。他坦言：「這次事件讓我了解到人們內心的溫暖，我真的希望有機會能親自向這兩位人士道謝。」

（Twitter、西日本新聞）