台灣通姦除罪化12天　全球最大偷情網站會員人數大增　主要為女性

如發現另一半有偷情網站帳戶，切記先坦誠溝通。台灣上月宣布因為性自主權是憲法保障的基本權，故此通姦無罪，在條文失效短短12天，全球最大的外遇偷情網站「Ashley Madison」台灣註冊會員人數較過往同期劇增七成，網站方面指新增的會員大多是女性，屬特殊現象。然而，該網站曾發生黑客盜取資料事件，更曾被指有不少虛假帳戶。

Ashley Madison稱近日台灣會員人數增長較以往同期增長七成，認為和廢除通姦罪有關。（Ashley Madison截圖）

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Ashley Madison是全球知名偷情網站，首席戰略總監Paul Keable指站內現時有190萬人次台灣會員，但從5月29日（通姦除罪的日子）起，台灣註冊人數突然增多，本月9日多了1360人，比每個月同期多了七成，認為和通姦除罪化有關，而新增的大多是女會員。台會員平均年齡是34歲，30至49歲會員逾五成，符合台灣平均初婚年齡30歲，最多女會員的年齡層為38至40歲，男性則為40至44歲，會員多數已婚，單身的註冊者多是想與人妻或人夫約會。

Keable解釋外遇的觸發點很多時是「妻子懷孕」，但他亦提到有研究指，八成女會員心底仍愛着丈夫，只是生活苦悶需要調節，建議台灣通姦除罪後，市民要在外遇議題上和另一半坦誠交流。他同時提到台灣女性會員的本身就較男性為多，與歐美男女相約的情況不同，而整體上亞洲都是女性略多，可能和亞洲女性非職業婦女多，留家長期受壓抑有關。有台灣精神科醫生表示，這現象可能代表台灣女性比男性更在意通姦罪，過去擔心捱告所以壓抑自己。

有數據分析網站認為Ashley Madison有不少虛假帳戶，源於人們註冊時不需要驗證電子郵件、很多人填的生日是1月1日。（Ashley Madison截圖）

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這家公司在2015年曾鬧出大事，當時有黑客盜取了網站3200萬名會員的數據，導致他們的原配發現伴侶一直在偷食，隨後出現分手、離婚，甚至自殺事件。黑客還透露Ashley Madison使用程式偽裝成誘人的年輕女性，以吸引更來的男生註冊會員。

有數據分析網站調查過這些數據，認為資料可能很多都不是真的，可能是用戶在說謊、Ashley Madison創建了虛假帳戶或未有措施防範虛假帳戶，例如註冊時不需要驗證電子郵件、很多人填的生日是1月1日，所以數據的真實性有問題。後來該公司表示已加強了網絡保安，2019年他們的會員已超過6500萬人，會數人數頭3位是美國、巴西、加拿大，台灣排18，但付費金額排第7，在新冠肺炎期間，網站全球每天增加1.7萬個會員。