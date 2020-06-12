屯門公路大塞車　霸氣大叔落車行公路　網民激讚：行路都快過車

屯門公路往九龍方向今早在上班繁忙時間發生車禍，交通嚴重擠塞，現場一度只開放兩條行車線，車龍長達約10公里，並倒塞至元朗及屯門區內。不少「大西北」居民因連日塞車大為無奈，但有乘客靜靜等候時卻發現一名大叔，果斷下車反方向步行，一於「孤身走我路」。

屯門公路今早大塞車，有苦等的乘客卻看到在長長的車龍旁，一名大叔果斷落車並在公路上步行。（fb群組「屯門公路塞車關注組」）

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事發於今早6時13分，屯門公路往九龍方向近小欖，一輛泥頭車與貨車相撞，現場漏出清潔劑，兩名司機不適送院；至早上6時40分，公路有兩輛私家車相撞，事件無人受傷，但受事件影響，屯門公路出九龍交通擠塞，令一眾打工仔行程受阻。

有網民今早在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上傳照片，看到在長長的車龍旁，一名大叔果斷落車並在公路上步行。照片掀起熱議，大批網民稱大叔有型，形容是「逆流大叔」，又指面對今早的大塞車，最佳做法就是反方向步行回家，總比在車上「痴痴的等」好，紛紛留言指「阿叔表示回頭是岸呀」、「阿叔話，我行路都快過你哋」、「苦苦堅持經已沒意思為何不可以」。

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另外有不少屯門居民在帖中大吐苦水，「坐咗40分鐘啱啱先踏上屯公」、「屯門碼頭開車成個鐘頭仲喺黃金」、「屯門牛返工啫，做咩咁慘？」，並笑言要集結大西北苦主，「有冇人有興趣夾份租㗎直升機返工」。