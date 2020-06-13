杏花邨飲茶怒揭酒樓等位安排不公　網民：個個要攞飛熟客就直入！

假日去飲茶最怕要等位，如見人打尖一定嬲到癲！有杏花邨茶客網上鬧爆等位不公平，指差不多埋單時看到有客人抵達酒樓，侍應即熱情招呼，能叫出對方姓氏，然後就看到該客人不用拿票等位即獲安排準備入座，但門外正正有輪椅婆婆在等位，因而十分生氣。不少網民同批不公，但稱這酒樓潛規則背後有原因。

（示意圖，資料圖片）

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有網民在FB群組稱早上8時許去杏花邨一酒樓飲茶，取票後很快安排入座，用膳後覺得環境乾味道不俗，沒料「當差不多結帳時，見到一幕我去飲茶時，最憎見到的事情發生。」

樓主指當時看到一對中年男女進入酒樓，侍應即時叫出他們姓氏，招呼他們在附近坐椅等等先，明顯就是熟客待遇，「吓，乜唔係要取票咩，憑票枱號入座，但他們根本無取票直接入來！」

不少港人都愛飲茶，但不喜歡等位。（《國產凌凌漆》劇照）

雖未觸及自己利益，但樓主仍為在酒樓外苦苦等位的街坊大感不忿，批評就是這些熟客令原應有位者被推後，嬲爆的他埋單後到門口向職員投訴，指「轉身就見到一個坐輪椅的婆婆和她的菲傭在等位…」

樓主的分享引來不少網民的共鳴，不少人都批評這樣安排很不公平，惟卻很常見，投訴也沒用，有人直指侍應如此安排與這些熟客平日會更願消費，例如節日買糕點、月餅，新年有大利市等有關，幾乎已成潛規則，也有街坊指這酒樓一向如此，「熟客就是有特別通道！」